2 dünya savaşı 5 kral gördü
İngiltere’nin en yaşlı insanı Grace Jones, dün 112 yaşında hayatını kaybetti.
1906 doğumlu “Harika Jones” lakaplı Grace Jones, 26 başbakan, 4 kral, 1 kraliçe ve 2 dünya savaşı gördü. Ölümünden önce bir gazeteye uzun ömrünün sırrını veren Jones, her gece suyuna bir damla viski damlattığını söylemiş, “Son 60 yıldır bunu yapıyorum. Bırakmaya da niyetim yok” açıklamasını yapmıştı. Geçtiğimiz ağustos ayında 113 yaşındaki Olive Boar’ın hayatını kaybetmesinin ardından, Jones İngiltere’nin en yaşlı insanı olmuştu.
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