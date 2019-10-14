13 yaşında büyük keşif
Kanada’da 15 yaşlarındaki Rowan Norrad ve Luke Allen isimli iki arkadaş, 2 yıl önce 310 milyon yıllık omurgasız sürüngenlerin fosilleşmiş ayak izlerini buldu.
Fosilin bir semendere ait olduğunu düşünen iki arkadaş, daha sonra katıldıkları bir bilim fuarında, buldukları ayak izlerinin eyalette 310 milyon yıl önceye ait ilk tür olduğunu anladı. Söz konusu türün araştırmalarını şimdi New Brunswick Müzesi‘nden bir ekip sürdürüyor.
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