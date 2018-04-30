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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
30.04.2018 - 12:59, Son Güncelleme:

100'den fazla göçmenden oluşan kafile ABD-Meksika sınırında durduruldu

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100'den fazla göçmenden oluşan kafile ABD-Meksika sınırında durduruldu

İltica etmek için ABD'ye doğru yola çıkan bir kafiledeki onlarca göçmen ABD-Meksika sınırında durduruldu.

ABD'li yetkililer çoğu çocuklu 150 kişiye, San Diego yakınlarındaki sınır kapısında bulunan işlem merkezinin dolu olduğunu söyledi.

Orta Amerikalı göçmenlerin daha sonra sınırdan girişlerine izin mi verileceği, yoksa geri mi çevirilecekleri net değil, ancak göçmenler sınır kapısındaki bekleyişlerini sürdürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, göçmen kafilesinin ABD'nin güvenliğine yönelik bir tehdit olduğunu söyledi.

Trump, Twitter mesajlarında kafilenin göç yasalarını sıkılaştırma gereğini gösterdiğini de vurgulamıştı.

Trump, Meksika sınırındaki eyaletlere sınıra bir duvar inşa edilene kadar güvenlik önlemlerini arttırmak için asker konuşlandırmalarını istemişti.

Göçmen kafilesi 25 Mart'ta Meksika'nın güneyinden, Guetemala sınırı yakınlarından yola çıkmış ve bir noktada kafiledeki göçmen sayısı bin kişiyi aşmıştı.

Grup, ABD sınırına kadar olan 3200 kilometrelik yolu otobüsler, trenler ve yürüyerek kat etti. Göçmenlerin çoğu ülkelerindeki kovuşturmalar ve şiddetten kaçtıklarını söylüyor.

SINIR KAPISINDA NE OLDU?

Kafilenin organizatörlerinden Alex Mensing BBC'ye yaptığı açıklamada, ABD'li sınır muhafızlarının San Ysidro sınır kapısındaki kafileden hiç kimsenin işlemini yapmadığını söyledi.

Bazı göçmenlerin işlem yapılan binaya giden uzun köprüyü geçmesine izin verildiği ancak binanın hemen dışında durduruldukları belirtildi.

ABD'li yetkili Kevin McAleenan "San Ysidro sınır kapısında kapasitemizi doldurduk" dedi.

MacAleenan "Görevlilerimiz tesiste olanların işlemlerini yapana kadar, bu bireylerin Meksika'da beklemesi gerekebilir" dedi.

Göçmen kafilesinin avukatlarından Nicole Ramos Associated Press Haber Ajansına yaptığı açıklamada "Irak'ta bir haftadan kısa sürede üs inşa edebiliyoruz. 200 göçmenin işlemlerini yapamıyoruz. Buna inanmıyorum" dedi.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Çoğu Honduraslı olan göçmenler, karşılaştıkları engele karşın geceyi işlem merkezinin yakınında kamp kurarark geçirmeye karar verdi.

Kafileyi organize eden örgüt Pueblo Sin Fronteras'ın Direktörü Irieno Mujica "O kadar uzun süredir bekliyoruz ki, bizi bugün mü yarın mı içeri alacakları gerçekten çok önemli değil" dedi.

ABD hükümeti yasal olarak iltica başvurularını almak zorunda, ancak Orta Amerika ülkelerinden yapılan iltica başvurularının çoğu reddediliyor.

 

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