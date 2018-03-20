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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA
20.03.2018 - 00:02, Son Güncelleme:

‘100 yaşına kadar kalmayacağım’

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
‘100 yaşına kadar kalmayacağım’

Rusya’da yapılan seçimlerde dördüncü kez başkan seçilen Putin’in (66) 2024’te yeniden seçilebilmek için anayasa değişikliğine gidip gitmeyeceği konuşulmaya başlandı. Putin ise bir soru üzerine, “100 yaşına kadar iktidarda mı kalacağım? Hayır” yanıtını verdi.

PAZAR günü yapılan başkanlık seçimlerinde yüzde 76.69 oy alarak dördüncü kez seçilen Vladimir Putin, Rusya’yı 100 yaşına kadar yönetme niyetinde olmadığını söyledi. Önümüzdeki altı yıllık iktidar döneminde Rusya’da köklü yapısal değişimlerden de söz eden Putin, mayıs ayı başlarında hükümette ciddi revizyon yapılacağı sinyalini de verdi. Seçim gecesinin ilerleyen saatlerinde karargâhına dönen Putin, burada yeni iktidar dönemiyle ilgili birkaç önemli ipucu verdi. Gazetecilerin “Bu zaferden sonra anayasa değişikliği yaparak 2024’ten sonra da iktidarda kalmayı planlıyor musunuz” sorusuna yanıt veren Putin, “Bu seçimi daha yeni kazandık. Önümüzde yoğun bir altı yıl var. Bu süre zarfında kendim için anayasada değişiklik yapmayı da düşünmüyorum” dedi.

18 YILDIR İKTİDARDA

Bunun üzerine bir gazeteci “O halde mevcut anayasaya göre 2024-2030 dönemini atladıktan sonra 2030 yılında tekrar Rusya Devlet Başkanı adayı olmayı mı planlıyorsunuz” diye sordu. Gülerek yanıt veren Putin, “Sözleriniz biraz komik kaçıyor. Basit bir hesap yapalım. Ne yani ben bu koltukta 100 yaşına kadar mı oturacağım. Yok. Böyle bir durum söz konusu olamaz” yanıtını verdi. Vladimir Putin, iki dönem başkanlık yaptıktan sonra bir dönem başbakanlık yapmış, yeniden devlet başkanlığına dönmüştü. Yasalara göre bir başkan, en fazla iki dönem üst üste görev alabiliyor.

RUSYA KARŞITLIĞI İŞE YARADI

Öte yandan Putin’in 2012 seçimlerinden yüzde 10 daha fazla oy almasını analiz eden Rus basını, bunda Batılı ülkelerin sergilediği Moskova karşıtı tavrın da payı olduğunu yazdı. Vedomosti gazetesi, “Dış dünyadan Rusya’ya yapılan görülmedik baskı, Rusya halkının içte birleşmesine ve iktidar etrafında kenetlenmesine yol açtı” dedi. Nezavisimaya gazetesi ise “Siyaset bilimci Aleksey Muhin’in dediği gibi Batı’nın Rusya’yı köşeye sıkıştırma çabası oylarına yüzde 5-10 ekledi” yorumuna yer verdi.

AGİT: SEÇİMLER ADİL OLMADI

RUSYA’daki seçimleri gözlemcileriyle izleyen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), oy verme işleminin bir önceki seçimlere kıyasla daha organize ve temiz gerçekleştiğini belirtse de seçimlerin adil ve demokratik yapılmadığı hükmünü verdi. AGİT açıklamasında gerçek bir rekabet ortamı olmadığı, sandıktaki sonucun gerçek tercihi yansıtmadığı vurgusu yer aldı. Aday olmak dâhil temel özgürlüklerin kısıtlandığı, seçimlerin kontrollü bir ortamda yapıldığı, katılımı artırmak için bazı durumlarda seçmene uygunsuz baskı yapıldığı belirtildi.

BİLGİ NOTU

Seçimlere katılımın yüzde 67.47 olduğu belirtildi. Seçimler 2024’e kadar başkanlık yolunu açarken Putin, Sovyet diktatörü Josef Stalin’den bu yana ülkenin başında en uzun süre kalan lider olacak.

 

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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