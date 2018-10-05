100 dolar karşılığında temiz hava satılıyor
Yeni Zelanda'nın Uluslararası Auckland Havalimanı'nda gümrüksüz satış mağazalarında dört teneke kutudan oluşan ve 98,99 dolara satılan "Saf Taze Yeni Zelanda Havası" sosyal medyada gündem oldu.
Yeni Zelandalı gazeteci Damien Christie tarafından paylaşılan fotoğrafta, 4 adet havadan oluşan paketin, tek alımlara nazaran 20 dolar daha karlı olduğu görülüyor.
Christie Twitter'da paylaştığı mesajında "Benimle dalga geçiyorsunuz sanırım. Ayrıca 98 dolar, şirin küçük bir hediye de değil" dedi.
Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise "Kapitalizmin zirvesine ulaştık" dedi.
Yeni Zelanda'da Kiwiana isimli bir şirket tarafından üretilen hava kutularının tepesinde nefes maskeleri de var.
Kiwiana sitesinde ise 5 litrelik hava kutularının her biri 34,50 dolara satılıyor.
Ürünün üstünde "Yeni Zelanda'nın Güney Okyanus'taki eşsiz konumu, Kiwiana havasının hiçbir toprak parçası üstünden geçmeden Yeni Zelanda'nın Alpleri'nden bu şişelere dolduğu anlamına geliyor" yazıyor.
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