1 milyon sterlin TV’ye çıkarım
İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası’nın eski başkanı John Bercow’un ITV televizyonundaki ‘I’m A Celebrity’ (Ben Bir Ünlüyüm) programına konuk olmak için 1 milyon sterlin (7.5 milyon TL) istediği iddia edildi.
ITV yetkilileri, bugüne kadar Avustralya’da yayınlanan programa konuk olan kimsenin bu kadar yüksek bir ücret talebinde bulunmadığını söyledi. Bercow’un sözcüsü ise iddiaları kesin bir dille reddederek, eski Avam Kamarası Başkanı’nın ‘başka planları’ olduğunu söyledi. 2009’da geldiği görevi 10 yıl sürdüren Bercow, ülkenin 1940’tan bu yana ‘en uzun süre görevde kalan Avam Kamarası Başkanı’ unvanını aldı.
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