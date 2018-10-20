1 milyar dolara ulaşan Mega Millions yine devretti
ABD'de 1 milyar dolar rakama ulaşan şans oyunu Mega Millions yine devretti. Ödülün 1.6 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.
ABD'de 1 milyon dolara ulaşan Mega Millions şans oyunu Cuma günü yapılan çekilişte yine devretti. Mega Millions'tan yapılan açıklamada, şanslı rakamların 15, 23, 53, 65, 70 ve 7 olduğu belirtildi.
Salı akşamı çekilişi yapılacak Mega Millions'ta büyük ikramiyenin 1.6 milyar dolara (yaklaşık 9 milyar lira) ulaşması bekleniyor. 1.6 milyarlık ödülün, ABD tarihinde şans oyunlarında verilecek en büyük rakam olabileceği aktarıldı.
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