Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>1 günde 8 kişi donarak öldü

    1 günde 8 kişi donarak öldü

    AA
    28.02.2018 - 11:45 | Son Güncelleme:

    Polonya ve Çekya’da, aşırı soğuklar nedeniyle 24 saatte 8 kişi donarak öldü.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • 1 günde 8 kişi donarak öldü
    • 1 günde 8 kişi donarak öldü
    • 1 günde 8 kişi donarak öldü
    • 1 günde 8 kişi donarak öldü

    Polonya Güvenlik Merkezi (RCB) tarafından yapılan açıklamada, ülkede 24 saatte 5 kişinin donarak hayatını kaybettiği belirtildi. RCB’nin verilerine göre, ülkede son 4 günde 8, geçen yıl kasım ayından bugüne kadar ise 53 kişi donarak yaşamını yitirdi.

    Polonya Meteoroloji Merkezinden yapılan açıklamada, ülke genelinde gece hava sıcaklığının sıfırın altında 16 ile 22 derece arasında seyrettiği bildirildi.

    ÇEKYA’DA DA ETKİLİ OLDU
    Çekya’nın Ostrava kentinde de 3 kişi donarak hayatını kaybetti. Ostrava Polis Merkezi Sözcüsü Gabriela Holcakova tarafından yapılan açıklamada, donarak hayatını kaybeden 3 kişinin cesedinin genellikle evsizlerin barındığı bölgede bulunduğunu söyledi.
    Çekya Meteoroloji Merkezinden yapılan açıklamada, ülkenin birçok bölgesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derecenin altında seyrettiği, gelecek günlerde de sıfırın altında 20 derecenin altına kadar inebileceği uyarısında bulunuldu.

    Etiketler: Avrupa donuyor , 24 saatte 8 kişi dondu , avrupadan haberler , soğuk hava
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri