Düğün günü fuhuş operasyonunda gözaltı...

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 3 ay önce 36 yaşındaki Mehmet A. liderliğindeki fuhuş çetesine yönelik çalışma başlattı. Çetenin ’eskortluk sitesi’ adı altında fuhuş çetesi kurduğu ve fuhuşa yer temin ettiği bilgisine ulaşan polis, Adana merkezli, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Muğla, Eskişehir, Gaziantep, Antalya, Kocaeli, Mersin, Hatay, Şanlıurfa ve Malatya’da eş zamanlı operasyon düzenledi.





Operasyonda, çete lideri Mehmet A., eşi Yıldız A., kardeşi İbrahim Halil A., üvey kardeşi Halil İbrahim A., kayınbiraderi Ergün D. ile birlikte özel bir televizyon kanalında yayınlanan izdivaç programına katılarak ünlenen 23 yaşındaki Birkan K.’nin de aralarında bulunduğu 2’si kadın 20 kişi yakalandı. Adana’ya getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, sorguya alındı.

HESAPTA 6.5 MİLYON LİRA

Toplam 674 kadını mağdur eden çetenin, 11 ilde 54 eskort sitesi kurduğu, fuhuş amaçlı 1 aylık ilan vermek isteyen kadınlardan bin ile 6 bin lira arasında değişen miktarlarda para aldıkları belirlendi. Çete lideri Mehmet A.’nın reklam şirketi kurduğu, ilan vermek isteyen kadınların parayı bu şirketin hesabına yatırdığı saptandı. Toplam 6.5 milyon lira para bulunan hesaptan çete liderinin eşi Yıldız A.’nın hesabına da yüklü miktarlarda para aktarıldığı belirlendi. Her kent için özel bir temsilci atadığı öğrenilen çetenin aylık ortalama 600 bin lira kazanç elde ettiği, gözaltındaki bazı kişilerin siteyi ve girilen ilanları yönettiği, bazılarının da ilan metinlerini yazdıkları anlaşıldı.

DÜĞÜN YERİNE NEZARETE

Özel bir televizyon kanalında yayınlanan izdivaç programıyla ünlenen damat adayı Birkan K.’nin ise 2 kadını erkeklere pazarladığı, bu işten maddi kazanç elde ettiği ileri sürüldü.

Şüphelilerden 25 yaşındaki Salih C.K.’nin ise düğün yapacağı gün gözaltına alındığı ortaya çıktı. Çeteye bilişim alanında teknik destek verdiği saptanan Salih C. K.’nin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca erişime kapatılan sitelere ’alan adı’ olarak tanımlanan yeni ’domain’ adresi ayarladığı, böylelikle sitelerin her zaman açık kaldığı belirlendi.

Gözaltına alındığı 13 Eylül’de Eskişehir’de B.Ç. ile düğün töreni yapacağı anlaşılan Salih C.K.’nin, sosyal paylaşım sitelerinde düğün davetiyesini de yayınladığı görüldü. Gözaltındaki 20 kişinin sorgusu devam ediyor.