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    Dudaklarına inşaat slikonu koymuşlar

    İHA
    27.09.2017 - 21:34 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 21:34

    ADANA’da sigortacılık işiyle uğraşan Güllü Sel’in yaklaşık 6 ay önce kendisini doktor olarak tanıtan sahte estetikçi Soner G. tarafından dudaklarına yapılan silikonun inşaat silikonu olduğu anlaşıldı.

    Soner G.'nin yine dudaklarına silikon yaptığı hemşire Merve Keleş'in rahatsızlanması ve dudaklarının aşırı derecede şişmesiyle Soner G.'nin doktor olmadığı, aslında kuaför olduğu ortaya çıkınca, Güllü Sel ve diğer mağdurlar şikâyetçi olmuştu.

    Sel'in dudaklarında 4 tane misket büyüklüğünde sert bir cisim oluştu. Sel şöyle konuştu: “Bana ulaşan bir arkadaşın dudaklarından da inşaat silikonu çıktı hatta fotoğrafları var. Bu dudak dolgusunu yapan kişi, hâkim ve savcının karşısında popo dolgusunda kullanılan malzemeler olduğunu söylemişti ama maalesef kullanmamış. İnşaat silikonu olduğunu duyunca çok kötü oldum, bu kadarını beklemiyordum, ağlayacaktım.” 

    Etiketler: slikon , Sahte doktor , gazetehaberleri
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