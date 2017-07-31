Drone'lar görünmez duvara çarpacak!

Dünya genelinde hapishanelerde bir drone problemi söz konusu. Drone'lar, uyuşturucu ve diğer yasak ürünleri duvarların üzerinden geçirip direkt olarak mahkumların ellerine götürmek için kullanılabiliyor. Drone'lar ile başa çıkmak için ya kaza yapmaları gerekiyor ya da olay sırasında kullanıcılarını yakalamanız gerekiyor.

Ancak bir hapishane, bu problemi çözmek için daha aktif bir rol benimsemiş durumda. Guernsey, Channel Islands'ta yer alan küçük, 139 kapasiteli Les Nicolles Hapishanesi diğer güvenlik güncellemelerinin yanı sıra, Dünya'nın ilk anti-drone çitini kurdu. Bu çit, fiziksel bir engel değil ancak drone'ların belirli bir noktanın ilerisine geçmelerini engelleyen görünmez bir duvar olarak çalışıyor.

Drone Defence ve Eclipse Digital Solutions adlı iki İngiliz firması, var olan karıştırma (frekans bozucu – jammer) teknolojisini adapte ederek "Sky Fence"i (Gökyüzü Çiti) geliştirdi. Yaklaşık 20 "bozucudan" oluşan bir ağ hapishanenin çevresine yerleştirilerek 600 metre yüksekliğinde drone'ların geçemediği sanal bir duvar oluşturuyor.

Drone Defence CEO'su Richard Gill'in açıklamasına göre bu görünmez duvar, havadaki drone'ları yere düşürmek için tasarlanmadı. Bunun yerine karşılaşılan görüntü, cihazın bir güç alanına çarparak geri sekmesi gibi olacak. Drone'u kontrol eden kişinin ekranı kararacak ve kontrolü kaybedecek: "Son yıllarda üretilen drone'lar, sinyal kaybolduğunda kontrol altında oldukları son noktaya dönmek üzere tasarlandılar. (Sky Fence) Drone'u yere düşürmeyecek çünkü eğer düşürseydi, sorumluluk yaratacak şekilde birine çarpabilir veya hasara sebep olabilirdi..."



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