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    Döverek öldürdüler... Hakim karşısına çıktı

    Aziz ÖZEN/İSTANBUL
    16.02.2018 - 11:12 | Son Güncelleme:

    İstanbul Kadıköy'de hırsızlık yapmak için gündüz vakti girdikleri Güven Gayrimenkul isimli işyerinde kendilerini fark edip müdahale etmek isteyen sitenin güvenlik görevlisi Osman Karabulut’u (47) üç arkadaşıyla döverek öldürmekle suçlanan Cem Doğan, ‘Çok pişmanım. Vicdan azabı çekiyorum. Bir hata yaptık, hayatımıza maloldu. Tahliye talep etmiyorum’ dedi.

    Döverek öldürdüler... Hakim karşısına çıktı9 Nisan 2017’de Kadıköy Atatürk Caddesi’nde bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan evli ve 3 çocuk babası Osman Karabulut, 18.00 sıralarında kameraları izlerken, sitenin karşısındaki Güven Gayrimenkul’e hırsızların girdiğini fark etti. Anıl Yeşiltaş (20), Cem Doğan (20), Mehmet Miraç Aksel (20) ve Oğuzhan Tokyay (20), kendilerine müdahale etmek isteyen Karabulut’u öldüresiye dövdü.

    Döverek öldürdüler... Hakim karşısına çıktı
    Öldürülen güvenlikçi Osman Karabulut

    Daha sonra saldırganlardan Oğuzhan Tokyay, üzerinde bulunan tabanca ile havaya ateş açarak bir markete girdi, 3 saldırgan ise kaçtı. Vatandaşlar, markete giren Oğuzhan Tokyay’ı yakalayarak polise teslim etti. Hastaneye kaldırılan Osman Karabulut, başına aldığı darbeler nedeniyle hayatını kaybetti. 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Döverek öldürdüler... Hakim karşısına çıktı
    Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheliler hakkında ‘bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürmek’ suçundan ‘ağırlaştırılmış müebbet’ , ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ ve ‘nitelikli hırsızlık’ suçlarından da toplamda 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    Döverek öldürdüler... Hakim karşısına çıktı
    Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki son duruşmaya, tutuklu sanıklar ile müştekiler Nur Karabulut, Mustafa Can Karabulut ve taraf avukatları katıldı.

    “BİR TEKME ATTIM”

    Duruşmada sanıklardan Oğuzhan Tokyay, “Ben bir tane tekme attım. Kimseyi öldürmedim. Öldürmediğim bir insanın vicdan azabını çekiyorum” derken sanık Mehmet Miraç Aksel de, “Kameralarda görüldüğü gibi ben hiç bir şekilde ölene vurmuyorum. Sopayla birinin bizi kovaladığını gördükten sonra olay yerinden uzaklaşıyorum. Mağdurum, okulum yarım kaldı. Öğrenciyim ve tahliyemi talep ediyorum” dedi.

    Sanıklardan Anıl Yeşiltaş, Mehmet Miraç Aksel ve Oğuzhan Tokyay tahliyelerini talep ederken, Osman Karabulut’a defalarca sopa ile vuran sanık Cem Doğan ise ‘Benim öldürme kastım yoktu. Çok pişmanım. Vicdan azabı çekiyorum. Bir hata yaptık, hayatımıza maloldu. Tahliye talep etmiyorum’ dedi.

    Mahkeme heyeti, bir önceki celse kavga çıkacağını anlayınca olay yerinden uzaklaştığını söyleyen sanık Mehmet Miraç Aksel’in tutuklulukta geçirdiği süre eylemin hukuki niteliğinin değişme ihtimali, tutuklama tedbirinin amacı ve ölçülülük kuralı göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verirken, diğer sanıkların ise tutukluk hallerinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

    Etiketler: Osman Karabulut , cinayet , Güven Gayrimenkul , Cem Doğan , Anıl Yeşiltaş , Mehmet Miraç Aksel , Oğuzhan Tokyay , son dakika
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