Döverek öldürdüler... Hakim karşısına çıktı

9 Nisan 2017’de Kadıköy Atatürk Caddesi’nde bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan evli ve 3 çocuk babası Osman Karabulut, 18.00 sıralarında kameraları izlerken, sitenin karşısındaki Güven Gayrimenkul’e hırsızların girdiğini fark etti. Anıl Yeşiltaş (20), Cem Doğan (20), Mehmet Miraç Aksel (20) ve Oğuzhan Tokyay (20), kendilerine müdahale etmek isteyen Karabulut’u öldüresiye dövdü.



Öldürülen güvenlikçi Osman Karabulut

Daha sonra saldırganlardan Oğuzhan Tokyay, üzerinde bulunan tabanca ile havaya ateş açarak bir markete girdi, 3 saldırgan ise kaçtı. Vatandaşlar, markete giren Oğuzhan Tokyay’ı yakalayarak polise teslim etti. Hastaneye kaldırılan Osman Karabulut, başına aldığı darbeler nedeniyle hayatını kaybetti. 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheliler hakkında ‘bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürmek’ suçundan ‘ağırlaştırılmış müebbet’ , ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ ve ‘nitelikli hırsızlık’ suçlarından da toplamda 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki son duruşmaya, tutuklu sanıklar ile müştekiler Nur Karabulut, Mustafa Can Karabulut ve taraf avukatları katıldı.

“BİR TEKME ATTIM”

Duruşmada sanıklardan Oğuzhan Tokyay, “Ben bir tane tekme attım. Kimseyi öldürmedim. Öldürmediğim bir insanın vicdan azabını çekiyorum” derken sanık Mehmet Miraç Aksel de, “Kameralarda görüldüğü gibi ben hiç bir şekilde ölene vurmuyorum. Sopayla birinin bizi kovaladığını gördükten sonra olay yerinden uzaklaşıyorum. Mağdurum, okulum yarım kaldı. Öğrenciyim ve tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Sanıklardan Anıl Yeşiltaş, Mehmet Miraç Aksel ve Oğuzhan Tokyay tahliyelerini talep ederken, Osman Karabulut’a defalarca sopa ile vuran sanık Cem Doğan ise ‘Benim öldürme kastım yoktu. Çok pişmanım. Vicdan azabı çekiyorum. Bir hata yaptık, hayatımıza maloldu. Tahliye talep etmiyorum’ dedi.

Mahkeme heyeti, bir önceki celse kavga çıkacağını anlayınca olay yerinden uzaklaştığını söyleyen sanık Mehmet Miraç Aksel’in tutuklulukta geçirdiği süre eylemin hukuki niteliğinin değişme ihtimali, tutuklama tedbirinin amacı ve ölçülülük kuralı göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verirken, diğer sanıkların ise tutukluk hallerinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.