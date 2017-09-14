Dostluktan başka seçeneğimiz yok

MÜSİAD Hessen, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Dünya Türk İş Konseyi’nin birlikte düzenlediği buluşmaya, DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, iş adamları ile Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı katıldı. Almanya’da Türkiye kökenli işadamlarının 40 milyar euroyu aşan ciroya ulaştıklarını belirten Başkonsolos Karartı, şöyle dedi:

“Bu potansiyeli farklı bir enerjiye dönüştürmek gerekiyor. Birlikte düşünüp birlikte hareket edebileceğimiz mekanizmaların olması gerekiyor. Bireysel ve kurumsal ilişkileri güçlendirmemiz gerekiyor. İş dünyası ve toplum olarak daha fazlasını yapabilme potansiyeline sahibiz. Bu işe Alman işverenleri ve kurumları almak gerekiyor. Odaların seçimlerine katılmak durumundayız. Bu dönemi sağduyulu, ön yargılardan uzak bir yaklaşımla, karşılıklı saygı ve güven temelinde, pozitif gündeme odaklanarak, zaman içerisinde atlatacağız. İşbirliğinden farklı bir seçenek olmadığı kanaatindeyim.”





‘BİLGİ BANKASI OLSUN İSTİYORUZ’

DEİK’in Türkiye’nin ileriye yönelik vizyonuna göre üç yıl önce yeniden yapılandırıldığını kaydeden Cihad Vardan ise “Yeni bir strateji oluşturduk. Kurumsal kimliğimizi yeniledik. Türkiye adına bir mekanizma olmasını istiyoruz. 135 ülkede direkt faaliyet halindeyiz. Türkiye’nin dış ekonomik ilişkilerini geliştirmek, yönlendirmek istiyoruz. Bilgi bankası, danışmanlık, bir merkez olsun istiyoruz. Zamanımızı, emeğimizi, paramızı harcayacağız. Ama bir zaman sonra bütün bu çalışmaların bir değeri olacak” diye konuştu.

MUSİAD Hessen Başkanı Musa Aydın da üyesi olduğu DEİK’in Almanya’daki ilk toplantısına ev sahipliği yapmalarının çok anlamlı bulduklarını söyledi.

Albayrak Holding CEO’su Ömer Bolat ile Gazeteci Yazar Sami Özey’in panelist olarak katıldığı Türk Alman Ekonomik İlişkileri paneli ise basına kapalı yapıldı.