Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet >Dünya>Dostluktan başka seçeneğimiz yok

    Dostluktan başka seçeneğimiz yok

    Kazım DOĞAN / OFFENBACH
    14.09.2017 - 13:11 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 13:12

    Offenbach kentinde düzenlenen ‘Yurtdışı Türkleri Buluşması’nda, sıkıntılı bir dönemden geçen Türkiye-Almanya ilişkileri de ele alındı. Buluşmada konuşan Almanya’daki Türk iş dünyasından temsilciler, iki ülke ilişkilerinin zamanla iyileşeceğine inandıklarını dile getirdi.

    MÜSİAD Hessen, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Dünya Türk İş Konseyi’nin birlikte düzenlediği buluşmaya, DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, iş adamları ile Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı katıldı. Almanya’da Türkiye kökenli işadamlarının 40 milyar euroyu aşan ciroya ulaştıklarını belirten Başkonsolos Karartı, şöyle dedi:
    “Bu potansiyeli farklı bir enerjiye dönüştürmek gerekiyor. Birlikte düşünüp birlikte hareket edebileceğimiz mekanizmaların olması gerekiyor. Bireysel ve kurumsal ilişkileri güçlendirmemiz gerekiyor. İş dünyası ve toplum olarak daha fazlasını yapabilme potansiyeline sahibiz. Bu işe Alman işverenleri ve kurumları almak gerekiyor. Odaların seçimlerine katılmak durumundayız. Bu dönemi sağduyulu, ön yargılardan uzak bir yaklaşımla, karşılıklı saygı ve güven temelinde, pozitif gündeme odaklanarak, zaman içerisinde atlatacağız. İşbirliğinden farklı bir seçenek olmadığı kanaatindeyim.”

    Dostluktan başka seçeneğimiz yok

    ‘BİLGİ BANKASI OLSUN İSTİYORUZ’
    DEİK’in Türkiye’nin ileriye yönelik vizyonuna göre üç yıl önce yeniden yapılandırıldığını kaydeden Cihad Vardan ise “Yeni bir strateji oluşturduk. Kurumsal kimliğimizi yeniledik. Türkiye adına bir mekanizma olmasını istiyoruz. 135 ülkede direkt faaliyet halindeyiz. Türkiye’nin dış ekonomik ilişkilerini geliştirmek, yönlendirmek istiyoruz. Bilgi bankası, danışmanlık, bir merkez olsun istiyoruz. Zamanımızı, emeğimizi, paramızı harcayacağız. Ama bir zaman sonra bütün bu çalışmaların bir değeri olacak” diye konuştu.
    MUSİAD Hessen Başkanı Musa Aydın da üyesi olduğu DEİK’in Almanya’daki ilk toplantısına ev sahipliği yapmalarının çok anlamlı bulduklarını söyledi.
    Albayrak Holding CEO’su Ömer Bolat ile Gazeteci Yazar Sami Özey’in panelist olarak katıldığı Türk Alman Ekonomik İlişkileri paneli ise basına kapalı yapıldı.

    Dostluktan başka seçeneğimiz yok

    Etiketler: müsiad , Burak Karartı , Ömer Cihad Vardan
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri