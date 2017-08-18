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    Dortmund’lu futbolcunun 90 bin euroluk dikkatsizliği

    DHA
    18 Ağustos 2017 - 09:35Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 09:35

    Borussia Dortmund’un Portekizli futbolcusu Raphael Guerreiro, sadece 500 euroluk hasarın meydana geldiği bir trafik kazası yüzünden 90 bin euro ödemeye mahkûm edildi.

    GUERREIRO geçen yıl kasım ayında dikkatsizlik sonucu bir kaza yaptı. Otomobiliyle kavşakta ‘öncelik sağdan gelenindir’ kuralına dikkat etmedi ve başka bir otomobille çarpıştı. Bir kadının kullandığı araçta yaklaşık 500 euroluk hasar meydana geldi.
    Çarpışmadan sonra arabasından inip ne olduğuna bakan Guerreiro, karşı tarafla hiçbir şey konuşmadan kaza yerinden uzaklaştı. Ancak bu hareketi futbolcunun başına bela oldu. Hakkında, ‘kaza yerinden kaçmak’ suçundan dava açıldı.

    SONRADAN POLİSE GİTMİŞ AMA...

    Avukatı futbolcuyu şöyle savundu: “Almanca konuşamadığı için paniğe kapılıp olay yerinen ayrılmış, kısa süre sonra hatasını fark etmiş. Hemen menajerini aramış ama ulaşamamış. Ulaştıktan sonra da birlikte polise giderek ifade vermiş.”
    Hasarın hemen ödendiğini belirten avukat, herkesin başına gelebilecek böyle bir kaza nedeniyle futbolcunun cezalandırılmamasını istedi.
    Hakim, Guerreiro’nun kaza sonrası kaçtığının sabit olması nedeniyle futbolcuyu 90 bin euro cezaya çarptırdı. Futbolcu, cezası için 9 ayrı yardım kuruluşuna onar bin euro ödeyecek.

    Etiketler: Raphael Guerreiro , KAZA , Dortmund
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