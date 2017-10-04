Dolunay son bölüm finaline evlilik teklifi damga vurdu... Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sürprizlerle dolu Dolunay 14. bölümü 3 Ekim Salı günü izleyici karşısına çıktı. Hem Ferit hem de Nazlı’nın zor anlar yaşadığı bölümde Hakan’ın korkunç planları ön plandaydı. .Ferit’in gözünde büyük bir sınavla karşı karşıya kalan Nazlı, Nilüfer’in tuzağı nedeniyle bu sınavı veremedi. Final anına ise Bulut’u geri almak isteyen Ferit’İn hamlesi damga vurdu. Çıkar yol bulamayan Ferit, Nazlı’ya evlilik teklifi etti. Şimdi ise gözler Dolunay 15. bölümünde! Nazlı’nın bu teklife ne yanıt vereceğini, Deniz’in hisselerini Hakan’a devredip devretmeyeceğini merak eden izleyiciler, bir ipucu edinme umuduyla yeni fragmanı araştırıyor.



Dolunay yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Ferit, Demir ve Zeynep’in ölümünün ardındaki korkunç ihtimali gözardı edemez. Ferit ve Nazlı arasındaki ipler bu bilgiyle daha da gerilir. Deniz Nazlı’yı teselli etmeye çalışsa da Nazlı Bulut’un vesayetinin Demet’e verilmesiyle ilgili kendini suçlu hissetmektedir. Demet, Ferit ve Nazlı’nın birbirinden uzaklaşması için elinden geleni yapar. Nazlı hem restoranda hem de Ferit’in gözünde büyük bir sınav vermektedir. Birbirlerinden kaçarken onları bir araya getiren yine Bulut olacaktır.