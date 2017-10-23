Dolunay dizisiyle ilgili flaş değişiklik… Yeni bölüm ne zaman?

Dolunay yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş devam ederken dizinin yayın günüyle ilgili flaş bir değişiklik yaşandı. Ferit ve Nazlı’nın kimi zaman romantik kimi zamansa çekişmeli aşkını anlatan Dolunay’ın yeni yayın günü yeni bölüm fragmanıyla duyuruldu. En son 17 Ekim Salı günü izleyicilerinin karşısına çıkan Dolunay 17. Bölümü itibariyle pazar günleri ekrana gelecek.





SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Nazlı’nın nikah saatinde ortadan kaybolması herkesi heyecanlandırmıştır. Ferit Nazlı’nın nikahtan kaçmış olduğunu düşünse de gerçek zannettiğinden çok farklıdır. Nazlı ölümle burun burunayken bile Ferit’i düşünmektedir. Alya Deniz ile şansını son defa dener. Deniz’in buna cevabı ilişkileri açısından belirleyici olacaktır. Fatoş Engin’le evlilik yolunda ilerlerken her fırsatta kafasındaki sorulara cevap arar. Demet ve Hakan Ferit’e karşı adımlarında daha cüretkar hareket ederler.