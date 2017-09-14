Dolunay dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Dolunay yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Ekran macerasına yaz sezonunda başlayan romantik komedi türündeki dizi en son 12 Eylül Salı günü ekrana geldi. Eğlenceli ve sürprizlerle dolu gelişmelerin olduğu son bölüme Nazlı’nın yaşadığı şaşkınlık damga vurdu. Yıllardır kurduğu hayali gerçekleştirerek kendi restoranını açmaya hazırlanan Nazlı, Ferit ile ortak oldu. Öte yandan Deniz, Nazlı'nın gerçekleri bilgini ancak sakladığını öğrendi. Nazlı’nın vereceği tepk ve Deniz'in ne yapacağı önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümde netleşecek. Peki Dolunay 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı?



Yeni fragman henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ferit, Nazlı’nın sakladığı sırrı bulmaya çalışıyor Ferit Nazlı’nın bir sır sakladığından emindir. Sevdiği kadını kendinden uzaklaştıran bu sırrı bulmak için elinden geleni yapar. Nazlı hayallerine bir adım daha yaklaşmıştır. Coşkuyla restoranı için hazırlık yaparken beklenmedik olaylar yüzünden işler hiç de planladığı gibi ilerlemez. İstanbul'dan uzaklaşmalarını gerektirecek bir gelişme ile Nazlı ve Ferit’in ilişkisi farklı bir boyuta taşınır. Nazlı’nın Ferit’e karşı olan tutumu Deniz’i cesaretlendirir. Alya ise bu yakınlaşma karşısında kozlarını oynamaya hazırdır.