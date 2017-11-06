Dolunay 19. bölüm fragmanı: Nasıl olur böyle bir şey?

Dolunay dizisi dün akşam 18. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Ferit ve Nazlı dışarıya renk vermemek için oyunu bütün gayretleriyle devam ettirdiği Dolunay son bölüm finali mahkeme görüntüleriyle yapıldı. Deniz’in neler söyleyeceğini merak eden izleyiciler heyecanla Dolunay 19. bölüm fragmanını takip ediyordu. Yeni görüntülerle birlikte ilk ipuçları geldi. İşte Dolunay yeni bölüm fragmanı ve son bölümün kısa bir özeti!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferit ve Nazlı dışarıya renk vermemek için oyunu bütün gayretleriyle devam ettirirler. Aşık bir çift gibi görünmek için yaptıklarının arkasında gerçek hisleri mi vardır? Kendilerine bile itiraf edemeseler de oyun için yaptıkları onları duygusal olarak da yakınlaştırır. Mahkeme günü yaklaştıkça heyecan da artmaktadır. Bulut’u ve dolayısıyla şirketi kaybetme korkusu yaşayan Hakan’ın aklında yeni fikirler vardır. Ferit ve Nazlı planlarının bozulmasından korkarak her adımlarını ölçülü atarken beklenmedik bir gelişme her şeyi alt üst eder.