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    Doldu taştı... Büyük kalabalık

    İHA
    21.01.2018 - 14:11 | Son Güncelleme:

    Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes’te hafta sonu büyük yoğunluk yaşandı. Erciyes Turizm A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Yücel İkiler, “Erciyes’te dolulukta son noktaya ulaştık” dedi.

    Sömestir tatilinin başlaması ile birlikte kayak severler Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes’e akın etti. Erciyes Turizm A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Yücel İkiler, “Kayak sezonunu suni karlama ile başlattık. İnşallah Nisan ayının sonlarına kadar sezon devam edecek. Güzel bir yoğunluğumuz var. Erciyes‘teki oteller doldu. Sömestir tatili boyunca 102 kilometrelik kayak pistimiz var. Gündüz ve gece değişik etkinliklerimiz var. Gece kayaklarımız düzenleniyor. Oteller de farklı animasyonlarda yapıyor. 3 Mart tarihinde Erciyes’te 3.’sü düzenlenecek dünya kupası olacak. Ulusal ve uluslararası farklı etkinliklerimiz olacak” dedi.

    Doldu taştı... Büyük kalabalık

    İkiler, “Oteller yüzde 90’ları geçti. Gayet memnunuz. Civar şehirlerimizden vatandaşların teveccühü çok fazla. İstanbul ve İzmir bölgesinden gelen kayakçılarımız ile birlikte Erciyes dolulukta son noktayı yakaladı. 34 pistimiz olduğundan dolayı oteller ne kadar dolu olsa da bu pistlere yansımıyor. 34 piste yayılında bu vatandaşlar çok rahat bir şekilde kayak yapabiliyor” diye konuştu.

    Doldu taştı... Büyük kalabalık

    Mersin’den 5 yaşındaki kızı ile birlikte Erciyes Kayak Merkezi’ne gelen Gökhan Çopur, “Günü birlik olarak Erciyes’e geldik. Çocuklar kar görüyor onların kar görüp sevinmesi bizim için yetiyor. Mersin’de yaylalarda kar görebiliyor sadece. Ama burada bu kadar eğlenceli bir ortam bulamıyorduk” dedi.

    Doldu taştı... Büyük kalabalık

     

    Etiketler: turist , son dakika
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