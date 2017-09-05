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    Dolandırıcılar bu kez yanlışlıkla 8 bin lira gönderdi...

    Hürriyet Haber
    05.09.2017 - 08:21 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 08:21

    Dolandırıcılar, 4 bin 420 lira dolandırdıkları Fevzi Açıkgöz’ün hesabına yanlışlıkla 8 bin lira gönderdi. Bankadaki işlemleri süren Açıkgöz, “Parayı hayır kurumuna bağışlayacağım” dedi

    Şaka gibi olay, İzmir'de yaşandı... Evli ve iki çocuk babası Fevzi Açıkgöz'ü (54) cep telefonundan arayan dolandırıcı kendini polis olarak tanıtarak, "Kredi kartınız PKK tarafından kullanılmış" diyerek 4 bin 420 lira dolandırdı.

    'HEMEN GERİ GÖNDER'

    Durumu fark edince polise başvuran Açıkgöz, cep telefonuna gelen mesajda, "Ne yaptım ben? Kartına 8 bin lira yatırdım. O parayı hemen geri gönder" yazdığını görünce şoke oldu.

    Hesabını kontrol eden Açıkgöz, gerçekten de dolandırıcıların kredi kartı hesabına yanlışlıkla 8 bin lira yatırdığını gördü. Daha sonra Açıkgöz'ü arayan dolandırıcılar, ölümle tehdit ederek parayı göndermesini istedi. Ancak Açıkgöz göndermedi.

    'BORCUMU ÖDEDİLER'

    Dolandırıcılara kaptırdığı 4 bin 420 lirayı kredi kartından çektiğini ancak dolandırıcıların yanlışlıkla yatırdığı 8 bin lira ile kredi kartı borcunu ödemiş olduğunu söyleyen Açıkgöz, "Polisler bile duruma şaşırdı. Şu anda kredi kartımda artı bakiye var. Ancak şikâyetimden sonra paraya bloke konuldu. Kredi kartımı kullanamıyorum. Bu nedenle para kredi kartımda duruyor. İşlemler bittiğinde parayı alırsam bir hayır kurumuna bağışlayacağım. Çünkü bu parayı başka birinin canını yakarak elde ettiler ve benim hakkım değil" dedi. (Sabah)

    Etiketler: Dolandırıcı , polis , 8 bin lira
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