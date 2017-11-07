Doktorların yargılanmasına başlandı

DUŞMADA iki bilirkişi ile Malik’in anne ve babası Bahriye ile Yıldıray Soyak ifade verdi. Bilirkişi Prof. Gerhald Kurlemann, Malik’in ölümüne iki doktorun ihmalinin yol açtığını söyledi. Sanık doktorlar ise Malik’in ölümü için üzgün olduklarını bildirip, ihmal suçlamalarını kabul etmedi.

Bilirkişi Kurlemann, Höxter St. Ansgar Hastanesi’nde görevli sanık doktorların, baş ağrısı şikayetiyle hastaneye getirilen Malik’in beyninden MRT çekmek yerine, mide ve bağırsaklarında bir rahatsızlık olduğundan yola çıktıklarını anlattı. Oysa, Malik’te ishal ve ateş başta olmak üzere bu yönde bir gösterge olmadığını belirten Kurlemann, “Her çocuk doktoru ilk önce bir MRT çektirirdi” dedi. Prof. Kurlemann, Malik’in Kassel’daki özel kliniğe naklinde de çok zaman kaybedildiğini belirtti.

‘BEN HER GÜN ÖLÜYORUM’

Yıldıray ve Bahriye Soyak çifti ise, ısrarla doktorlara çocuklarının baş ağrısını ve solunum güçlüğünü hatırlattıklarını ancak uyarılarının dikkate alınmadığını anlattı. Bahriye Soyak, “Ben her gün ölüyorum, bu acı dayanılır gibi değil” dedi.

Duruşmaya 22 kasım günü devam edilecek. Bu duruşmada Malik’in yaşamını yitirdiği Kassel Kliniği doktorları ifade verecek.

ZAMANINDA NAKLEDİLEMEDİ

Yıldıray ve Bahriye Soyak çifti, 2013 yılının ekim ayında mide bulantısı, baş ağrısı ve kusma şikayetiyle oğulları Malik’i, St. Ansgar Hastanesi’ne götürdü. Malik’i birçok doktor muayene etti. Hastanede kontrol altında tutulan Malik, daha sonra nöbet geçirmeye başladı. Bunun üzerine MRT’si çekilen Malik’in başında şişlik ve beynine yapılan baskı nedeniyle hayati tehlikesi bulunduğu tespit edildi. Hastanenin ameliyat için yeterli olmadığını düşünen doktorlar, küçük çocuğun Kassel’deki başka bir hastaneye nakline karar verdi.

Nakil için gerekli koşullar zamanında hazırlanamadığı için Malik, Höxter’e 50 kilometre uzaklıktaki Kassel’da özel bir hastaneye de zamanında nakledilemedi. Malik burada ameliyat edildi, ancak gecikme nedeniyle ameliyat sonrası komaya giren Malik, iki gün sonra öldü.