Doğum gününü kutluyorlardı kurşun yağdı

Afrika ülkesi Burkina Faso’nun başkenti Vagadugu’da Aziz İstanbul adlı bir Türk restoranına önceki gece yapılan silahlı saldırıda biri Türk 18 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Yaralılar arasında da bir Türk vatandaşı var. Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın. Yetkililer, saldırganların ikisinin öldürüldüğünü duyurdu. Restoranı ülkedeki beyazların tercih ettiği ifade edildi. Fransa, 8 Burkina Fasolunun öldüğü saldırıda bir, Kanada ise iki vatandaşlarının öldüğünü duyurdu. Kuveyt vatandaşı iki kişinin yaşamını yitirdiği öğrenilen saldırıda iki kişinin kimlikleri de henüz tespit edilemedi. Diğer kurbanların uyrukları ise Senegal, Nijerya ve Lübnan. Tanıklar, saldırganların restoranın dışında oturanlara ateş açtığını anlattı.

SABAH 5’E KADAR ÇATIŞTILAR

Saldırganların 3 ya da 4 kişi olduğu ifade ediliyor. Bir polis yetkilisi, saldırganların motosikletlerle geldiğini ve ayrım gözetmeksizin insanları taradığını söyledi. Görgü tanığı bir garson ise “4X4 araçla üç adam geldi ve araçtan inip terastaki müşterilerin üzerine ateş açtılar” dedi. Saldırı pazar gecesi yerel saatle 21.00’de başladı. Polis güçleri ise 22:15’te karşı operasyon düzenledi. Çatışmalar sabah 05.00’e kadar sürdü.

Restorandan sağ çıkan bir kadın, “Erkek kardeşim içeride kaldı. Onun doğum gününü kutluyorduk” diye konuştu. New York Times ise 9 yaşındaki bir çocuğun doğum günü partisi yapıldığını ve vurulan çocuğun hastaneye kaldırıldığını yazdı. Restorandan çıkabilen bir kadın çalışan, ağlayarak “İş arkadaşlarımı arıyorum ama cevap vermiyorlar. Hastaneye gidip kimin hayatta olduğunu görmek istiyorum” dedi.

GÜVENLİK ALARMI VARDI

Öğrencilerin mezuniyetlerini kutladığı, erkeklerin de bekarlığa veda için tercih ettikleri mekânın tatlılarıyla ünlü olduğu ifade edildi. 2009 yılında AA’nın geçtiği habere göre; restoran İstanbullu işletmeci Aziz Kaya ve ağabeyi Ali Kaya tarafından 2009’da açıldı.

Uluslararası ajanslar saldırının yapıldığı restoranın Türklere ait “Aziz İstanbul” olduğunu duyururken, Türk Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında ne restoranın adına yer verildi, ne de “Türk restoranı” ifadesi kullanıldı. Sadece bir Türk’ün öldüğü, bir Türk’ün yaralandığı belirtildi. Açıklamadaki bu ayrıntı, “Saldırının yapıldığı restoranın FETÖ mensuplarına ait olup olmadığı” sorusunu gündeme getirdi. BBC’nin haberine göre Vagadugu’da son günlerde yollardaki polis bariyerleri artmıştı. Mali’deki BM misyonunun sağladığı istihbaratlar, Mali’nin yanısıra Burkina Faso’yu da alarma geçirmişti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı ancak baş şüpheli El Kaide bağlantılı İslami Mağrip grubu. Bu örgüt geçen yıl 30 kişinin öldüğü bir saldırı düzenlemişti. Ülkenin kuzeyinde faaliyet gösteren Ensar ül İslam (İslam’ın Koruyucuları da şüpheliler arasında.

KİMLİK KARTI

Burkina Faso, Afrika’nın batısında.19.5 milyon nüfuslu. Yüzde 61.6 oranında nüfus Müslüman. Eski Fransız kolonisi. 1.790 dolarlık kişi başına gelirle dünyanın en yoksul 18’inci ülkesi. Ancak altın madenciliğinde en hızlı büyüyen ülkelerden biri ve Afrika’nın dördüncü büyük altın üreticisi.