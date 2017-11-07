Diyorlar ki 'bilmiyorduk' hepsi hikâye

AKILLILAR KAÇTI

“15 Temmuz darbe girişimi, bu teşhisin ne kadar doğru, bu ihanet çetesinin başının ezilmesinin ne kadar gerekli olduğunu şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koydu. Bizler, ‘Çocuklarınızı bunların okullarından alın’ diye meydanlarda haykırdığımız zaman boşuna haykırmadık. ‘Sakın ha bunların bankasına paralarınızı yatırmayın, varsa paralarınızı çekin, alın’ dediğimiz zaman boşuna bunları haykırmadık. Yapılan uyarıları dikkate almayanlar, şimdi bilerek yapmadıklarını söylüyor. O zaman onların bankalarından veya bankasından parasını çekip almayanlar; şimdi yanımıza gelip ‘Biz bunları bilerek yapmadık’... Neyi bilerek yapmadın ya? Hepsini bilerek yaptınız. Arabanızı, dairenizi sattınız gittiniz oraya yatırdınız. Şimdi ‘Bizim taksiratımız yoktu’ diye ağlıyorsunuz. Kusura bakmayın, atı alan Üsküdar’ı geçti. Bunların hepsi biliniyor. Akıllı olanlar Türkiye’yi terk etti, gitti. Maalesef aklı yetmeyenler burada tuzağa düştü.



TEMİZLENME DÖNEMİ

Bütün bunları söylemiş olmanın da rahatlığı içindeyiz. Çünkü söyledik. Diyorlar ki ‘Bilmiyorduk, onun için gönderdik’. Yok şuydu, yok buydu. Hepsi hikâye. Ve neyi, nasıl götürdükleri, silahlı kuvvetlerimizde, polisimizde nasıl örgütlendikleri, bütün devletin kurumlarına nasıl sızdıkları; bütün bunların hepsi ortada. Şimdi ise artık tamamen temizlenme, toparlanma döneminin içindeyiz. Yargı ile birlikte hukukun kuralları neyi gerektiriyorsa, bunu sonuna kadar yapıp yolumuza devam edeceğiz. Özellikle de bu devlet mekanizmasını bunlardan arındıracağız, temizleyeceğiz.



ONLARINKİ TIRAŞ

Sokullu Mehmet Paşa, Venedik Büyükelçisi’ne, ‘Biz Kıbrıs’ı almakla sizin kolunuzu kestik, sizse İnabahtı’nda bizim sakalımızı tıraş ettiniz’ demişti. Kesilen sakal daha gür büyür ancak kesilen kol yerine gelmez. Uygulanan gizli açık ambargolar, ayaklara takılan çelmeler, hemen her konuda maruz kalınan ikiyüzlü tavırlar bizi sıkıntıya sokuyor. Bu sıkıntılar sakalımızın tıraşı mesabesindedir. Buna karşılık biz asırlık bir planı bozarak onların kollarını buduyoruz.”



KILIÇDAROĞLU'NUN ELİNDE SON ZARF KALDI

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na da şu sözlerle yüklendi: “AK Parti’nin yenilenme sürecini kendi ağızlarına pelesenk etmeleri, bu parti yönetiminin yolun sonuna yaklaştığını gösteriyor. Yeni göreve başlayan sadrazam masasında ‘Başın sıkıştığında mektupları sırasıyla aç’ yazılı bir bir not ve üç zarf görür. Bir süre sonra halk homurdanmaya başlayınca ilk zarfı açar, ‘Yapamayacak olsan bile sürekli vaatte bulun’ diye yazmaktadır. Vaatleri sıralar, biraz rahatlar, sonra homurtular yine yükselince ikinci zarfı açar, onda da ‘Geçmiş yönetimleri suçla’ yazmaktadır. Bir müddet de bu şekilde devam eder, tekrar sıkışınca sonuncu zarfa müracaat eder. ‘Gelecek kişi için üç mektup da sen hazırla’ yazmaktadır. Ana muhalefet partisinin başındaki zatın elinde de sadece sonuncu zarfın kaldığı anlaşılıyor.”