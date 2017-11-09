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Diş ağrısına ne iyi gelir? İşte evde çözüm önerileri...

Diş ağrısı, insanın yaşayabileceği en korkunç ağrılardan biridir. Atalarımız diş ağrısı için "kabir azabına benzer" diyerek bu ağrının ne kadar kuvvetli olduğunu ifade etmiştir. Peki diş ağrısına ne iyi gelir? İşte diş ağrısına karşı evde çözüm önerileri...

Fotoğraflar: Ingimage ve Alamy
09.11.2017 - 15:35 | Son Güncelleme :

Diş ağrısına kesin çözüm elbette en yakın zamanda bir diş hekimine müracaat etmektir. Ancak doktora gidene kadar da ağrınızı hafifletmek için yapabileceğiniz bazı basit şeyler vardır.

Bunların başında tuzlu suyla gargara yapmak gelir. Bir bardak ılık suya yarım tatlı kaşığı tuz ekleyip ağzınızı çalkaladığınızda ağrınızın hafiflediğini görebilirsiniz. Yalnız bu suyu yutmayın. Ayrıca ağrıyan dişinizin etrafını diş ipiyle nazik bir biçimde temizlerseniz, ağrıyı artıran yiyecek kalıntılarından da kurtulmuş olursunuz.

Ağrınızı hafifletecek bir başka evde tedavi yöntemi de ağrıyan dişin üzerine soğuk kompres yapmaktır. Özellikle ağrıyan dişiniz yüzünüzde şişkinliğe yol açtıysa, yanağınızın üzerine bir buz torbası koymak faydalı olur. Öte yandan şişlik dişinizin apse yaptığı anlamına da gelebilir. Çenenizde ciddi bir enfeksiyon riski yaratan apseyi, ihmal etmeden bir uzmana göstermelisiniz.

 Diş ağrısına ne iyi gelir İşte evde çözüm önerileri...

Diş ağrısı karşısında buzu kullanabileceğiniz başka bir yol daha var. O da ağrıyan dişinizin olduğu taraftaki elinizde, başparmağınızla işaret parmağınız arasındaki boşlukta 7 dakika boyunca bir buz küpü tutmak. Eliniz uyuştuğunda dişinizin ağrısını da hissetmez olacaksınız. Tuhaf ama gerçek evet! Bilim insanları bu müdahalenin acı mesajının beyne ulaşmasını önlediğine inanıyor.

Diş ağrısına iyi gelen şeylerden biri de uyuşturucu etkisiyle karanfil yağıdır. Bu yağı doğrudan ağrıyan dişinize sürebilir ya da bir pamuğa damlatarak dişinize ve dişetinize masaj yapabilirsiniz.

Yağ çekmek de diş ağrısına iyi gelen evde tedavi yöntemlerinden biridir. Hinduların antik dönemden beri bunu uygular. Ağza birkaç yudum ayçiçeği ya da susam yağı alınır ve dişlerin çevresinde dolaştırılır.

Diş ağrısına ne iyi gelir İşte evde çözüm önerileri...

Öte yandan sarımsak da diş ağrısına iyi gelir. Çünkü ezildiğinde ortaya doğal bir antibiyotik olan allisin isimli madde çıkar. Ağrınızı hafifletmese bile artmasını önler. Aynı şekilde seyreltilmiş oksijenli su da diş ağrısına karşı gargara olarak kullanılabilir zira bu da ağzınızdaki mikropları öldürecektir.

Geçmişten bugüne dünyanın dört bir yanında diş ağrısına karşı ilaç olarak kullanılan bir diğer doğal çözüm de dişotudur. Bu bitkinin ağızda enflamasyona iyi geldiği de görülmüştür. O nedenle dişeti be boğaz iltihabında da işe yarayabilir. Diş ağrısına zeytin ile özellikle de siyah zeytin ile müdahale edildiği de görülmüştür. Bunun için zeytinin çekirdeğinin çıkarılması ve etli kısmının 10-15 dakika kadar çürük bölgeye bastırılması gerekir.

Diğer yandan, geleneksel olarak faydalı olduğu düşünülse de aslında diş ağrısı durumunda yapılmaması gereken şeyler de vardır. Bunların başında diş ağrısına rakı, kolonya ya da benzer alkollü maddelerle kompres yaparak müdahale etmek gelir. Çünkü bu maddeler diş etlerinde yanığa neden olabilir.

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