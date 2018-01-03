Diriliş Ertuğrul 3 Ocak Çarşamba günü yayınlanacak mı?

Diriliş Ertuğrul neden yayınlanmadı sorusu gündemdeki yerini koruyacak. Her hafta geniş bir kitle tarafından ilgiyle takip edilen Diriliş Ertuğrul, yeni bölümü ile bu akşam da ekrana gelmeyecek. Yeni yıla geçişte yaşanan aksaklıklar nedeniyle yayınlanmayacak birçok dizinin arasında yer alan Diriliş Ertuğrul, bu hafta izleyicisini üzecek. Peki, dizinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte, 101.bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler

DİRİLİŞ ERTUĞRUL BUGÜN YAYINLANACAK MI?

Ekrana gelen son bölümde oğlu Gündüz için büyük mücadeleler veren oba beyi, yeni bölümde bunu yapanları ve arkasından iş çevirenleri ortadan kaldırmaya niyetlidir. Tüm bunların ekrana geleceği Diriliş Ertuğrul 102. yeni bölümü 3 Ocak Çarşamba günü izleyicisiyle buluşmayacak. Her yıl olduğu gibi yeni yıla geçişte çeşitli aksaklıklar nedeniyle yayınlanmayan dizinin yeni bölümüyle ilgili ise şu açıklamaya yer verildi;

"Kanalımızda 4 sezondur kaliteden ödün vermeden yayınlanmakta olduğumuz Diriliş "Ertuğrul", siz izleyicilerimizin yoğun ilgisiyle karşılık buldu.

Halkımızın her kesimi tarafından büyük bir heyecanla takip edilen dizimizin, alıştığınız kalitesinden ödün vermemek için tüm ekibimiz ile büyük emek vererek çalışmaktayız.

Diriliş "Ertuğrul" yeni bölümüyle 10 Ocak Çarşamba sizlerle olacaktır.

Anlayışınız için teşekkürlerimizi sunarız."

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Karacahisar Kalesi baskınına hazırlanan Ertuğrul, Gündüz’ün kaçırıldığını öğrenince kale baskınını ertelemiş ve Gündüz’ü geri kurtarmak için harekete geçmişti. Atsız’ın içeriden verdiği istihbaratlar doğrultusunda alplarıyla beraber kaleye kılık değiştirerek sızan Ertuğrul, Gündüz’ü kurtarıp obaya getirmiş ve gazânın başladığını apaçık ilân etmişti. Ertuğrul’un Karacahisar Kalesi’ni fethetmek için kuracağı yeni plan ne olacak? Kaleye ne gibi hamleler yapacak? Karacahisar Kalesi’nin fethi gerçekleşebilecek mi?



Tekfur Ares, Ertuğrul’un kaledeki askerlerin bir kısmını öldürüp Gündüz’ü kurtarmasından sonra kale kapılarının kapatılmasını emretmiş ve Türklerle savaşın başladığını söylemişti. Ares’in bu açık savaşa dair planları ne olacak? Ertuğrul’un kaleye taarruzunu engellemek için ne yapacak? Ertuğrul’u bu sefer de durdurabilecek mi?



Sancar’a Turgut’u öldürtüp sonra da obayı basarak beyliği almayı planlayan Bahadır Bey, Turgut’un tuzağı bertaraf edip obaya dönmesinden sonra bu planını gerçekleştirememişti. Bey olma hırsından vazgeçmeyen Bahadır Bey’in yeni planı olacak? Obayı basmak için hangi hamleleri yapacak? Tekfur Ares’le işbirliğine yanaşacak mı? Turgut ve Aslıhan, Bahadır Bey’in planlarını öğrenip bertaraf edebilecekler mi?