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    Dilek'in babasından sitem dolu sözler

    Engin ÖZMEN- Mehmet YİRUN/SARAY (Tekirdağ), (DHA)
    15.01.2018 - 16:07 | Son Güncelleme:

    Edirne'de dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın ziyareti sırasında kanser ilaçlarının temini için yardım isteyen ve kendisine verilen parayı, ’dilenci değilim" diyerek geri çeviren ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Dilek Özçelik’in (27) babası Nevzat Özçelik konuştu. Kızının birçok kanser hastasının ilaç almasına vesile olduğunu ve onunla gurur duyduğunu dile getiren baba Özçelik, 'Şimdi arayan soran çok oluyor ama ben evladımı kaybettim. Şimdiye kadar neredeydiler' diyerek sitem etti.

    Tekirdağ’ın Saray ilçesine bağlı Büyükyoncalı Mahallesi’nde ailesi ve akrabanın yer aldığı 3 katlı apartmanda oturan lenf kanseri hastası Dilek Özçelik yaklaşıkÿbir senedir tedavi gördüğü Ankara Onkoloji Hastanesi’nde dün ’solunum yetmezliği’ nedeniyle hayatını kaybetti. Bir süredir lenf kanseri hastalığı nedeniyle yoğun bakımda tutulan ve annesinin yanında kaldığı Dilek Özçelik’in ölümü Büyükyoncalı Mahallesi’nde büyük üzüntüyle karşılandı. Dün Ankara’dan ailesinin yaşadığı mahalleye getirilen genç kızın cenazesi, ikindi namazının ardından toprağa verildi.

    'KIZIMLA GURUR DUYUYORUM'

    Ailesi evde taziyeleri kabul ederken, baba Nevzat Özçelik, kızıyla gurur duyduğunu ifade ederek ölümüne herkesin çok üzüldüğünü söyledi. Dilek Özçelik’in Edirne’de dönemin bakanı Erdoğan Bayraktar’a karşı sergilediği tutum nedeniyle birçok kanser hastasının ilaç almasına vesile olduğunu ifade eden baba Özçelik, "Benim kızım kendini çok iyi yetiştirdi. Hastalığı sırasında bile eğitimini sürdürmeye çalıştı. Sağlığı el verseydi staj yapıp İngilizce öğretmeni olacaktı. Kanser hastalığından direnci düştü. Bir süredir Ankara’daki hastanede tedavi görüyordu. Annesi de yanındaydı, bizde zaman zaman ziyaretine gidiyorduk.

    'ŞİMDİYE KADAR NEREDEYDİLER'

    Akciğerlerindeki rahatsızlıktan sonra solunum yetmezliğinden kaybettik. Kızımla gurur duyuyorum. Şimdi arayan soran çok oluyor ama ben evladımı kaybettim. Şimdiye kadar neredeydiler?" dedi.

    Bayraktara ’Ben dilenci değilim’ demişti... Dilekten acı haber geldiBayraktar'a ’Ben dilenci değilim’ demişti... Dilek'ten acı haber geldi

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