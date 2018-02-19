Dikkatle incelenmediği için onu tercih ettiler!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri piyasaya yüklü miktarda sahte para sürme hazırlığı yapan Bitlisli Y. Lakaplı M.A.'yı takibe aldı. M.A.'nın üst olarak kullandığı Bağcılar'daki evine önceki gün operasyon düzenlendi. Ailesinin jandarma ekiplerini oyaladığı sırada M.A. balkondan kaçmaya çalıştı ancak yakalandı. M.A.'nın üzerinden sahte 20 TL'lik banknotlar çıktı. Jandarma ekipleri evde yaptıkları aramalarda, diğer sahte paraları da bir poşetin içinde çatıya atılmış olarak buldu. Poşetten 71.000 TL değerinde sahte 20 TL'lik banknotlar çıktı. M.A.'nın sahte 20 TL'leri vatandaşın dikkatle incelemeden kullandığı için tercih ettiği ortaya çıktı.



MOTOSİKLETLİ KALPAZAN



Jandarma ekipleri Bağcılar ve Fatih'te iki adrese daha operasyon düzenledi. Fatih'te K.K.'nın kız arkadaşının evinde 332 bin 610 TL ve 2300 dolarlık sahte para ile tek kullanımlık paketler halinde esrar ele geçirildi. K.K. ve arkadaşı N.U.'nun sahte paraları yüzde 10 komisyon alarak İstanbul'un çeşitli yerlerine dağıttıkları, yakalanmamak ve takip edilmeyi engellemek için yoğun trafikte motosiklet kullandıkları tespit edildi. Şüpheli M.A., N.U. ve K.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.