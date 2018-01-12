Diaspora başarısı

Startupların en büyük hedefi global işler yapmak. Global olamayan yani kendi ülkelerine kapanan startuplar büyük hayallerin peşinden koşamıyor. Globalleşme için startupların izledikleri birçok farklı yöntem bulunuyor. Türkiye’de ofis açarak, tüm global operasyonlarını buradan yönetmek en çok tercih edilen yöntemlerin başında bulunuyor. Daha büyük hayallerin peşinden koşan girişimler, maceraya direkt olarak yurtdışından başlıyor. Başka bir deyişle daha bir zor olan “startup diasporası” hayata geçiriliyor. Global ihtiyaçlara göre çözümler bulmanın peşinden giden bu startuplar Türk girişimcileri arasında da oldukça popüler. Türkiye’deki büyüme aşamasındaki teknoloji girişimlerinin yurtdışına açılması ve ölçeklenmesi için kurulan bir platform olan ScaleX’in kurucusu olan Dilek Dayınlarlı, startup ekosistemini ele alan bir rapor hazırladı. Bu raporda Türkiye ve Türk girişimcilerinin potansiyelleri ve mevcut durumları detaylı bir şekilde inceledi.



184 GİRİŞİM VAR

Raporda en çok dikkat çeken konu başlıklarından bir startup dünyasındaki Türk diasporası. Paylaşılan bilgilere göre şu ana kadar Türk diasporasındaki girişimciler, 184 startupı hayata geçirdi. Bu şirketlerin 2011 ile 2016 yılları arasında 700 milyon dolardan fazla yatırım alması ise oldukça dikkat çeken detaylar arasında. En çok yatırım alan startup, online eğitim için pazaryeri oluşturan ‘Udemy’ oldu. Eren Bali tarafından kurulan girişim 17 yatırımcıdan 6 turda 173 milyon dolar yatırım aldı. İkinci sırada ise Çin açılımıyla son yıllarda dikkat çeken ve Efe Çakarel tarafından kurulan Mubi var. Mubi 19 yatırımcıdan 7 turda 83.9 milyon dolar yatırım almayı başardı. Bu girişimler başta olmak üzere birçok örnek var. Bu hafta başarıya ulaşan ve Türk diasporasındaki girişimler listesindeki ilk 10’u bir araya getirdik.

Push Doctor

Push DoctorDoktorlarla hastaları eşleştiren bir pazaryeri modeli sunuyor. 2013’te Eren Özağır ve Matt Elcock tarafından İngiltere Manchester’da hayata geçirildi. Yatırım toplamı 37.5 milyon dolar.



SWIRL

Perakendeciler için beacon teknolojisiyle mobil pazarlama çözümleri sunuyor. Boston’da 2011’de hayata geçirildi. Kurucusu Hilmi Özgüç. 3 turda 32 milyon dolar yatırım aldı.



SerIously

Mobil oyun stüdyosu olan girişim, Serdar Soğancı, Andrew Stalbow, Petri Järvilehto, Reko Ukko, Samuli Viikinen ve Tommi Kiviniemi tarafından kuruldu. 4 turda 28 milyon dolar yatırım aldı.



Scaled Inference

Bulut platformları için yapay zekâ ve makine öğrenimi üzerine çözümler üretiyor. Google’ın ilk çalışanlarından biri olan Olcan Serçinoğlu tarafından kuruldu. Girişimin aldığı yatırım 3 turda 27.2 milyon dolara ulaştı.



KodIng

Bulut tabanlı bir kod yazma platform sunan girişim, Devrim Yaşar ve Sinan Yaşar kardeşler tarafından hayata geçirildi. San Francisco merkezli girişim şu ana kadar 4 tur yatırım aldı. Toplam yatırım tutarı ise 21.5 milyon dolar.



Udemy

Online eğitimi pazaryeri modeliyle sunuyor. Eren Bali, Oktay Çağlar ve Gagan Biyani tarafından kuruldu. Yurtdışında hayata geçrek en fazla yatırım alan girişim unvanını elinde bulunduruyor. Udemy, 7 turda 173 milyon dolar yatırım aldı.



MUBI

Aylık üyelik temelli online video platform olan girişim, 2007 yılında hayata geçirildi. Girişimin kurucuları Efe Çakarel, Gabe da Silveira ve Eduardo Costantini. MUBİ, şu ana kadar 7 tur yatırımda 83.9 milyon dolar yatırım aldı.



QubIt

Müşteri deneyimini kişiselleştirmeye yönelik araçlar sunuyor. Emre Baran, Daniel Shellard, David Armitage, Graham Cooke ve Ian McCaig tarafından 2010’da kurulan girişim 4 turda toplamda 74.8 milyon dolar yatırım aldı



Maana

Babür Özden ve Donald Thompson tarafından 2012’de kuruldu. Girişim, büyük veri için arama motoru geliştiriyor. Toplamda 5 turda 71.1 milyon dolar yatırım aldı.



Striim

Gerçek zamanlı veri entegrasyonu altyapısı sunuyor. 2012’de Ali Kutay, Sami Akbay, Alok Pareek ve Steve Wilkes tarafından Palo Alto’da kuruldu. Striim’in 3 turda 42 milyon dolar yatırımı var.