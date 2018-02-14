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    Devlet oluşumu çalışmaları hızlandı

    Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
    14.02.2018 - 21:23 | Son Güncelleme:

    MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli, AK Parti’nin yayın organı Türkiye Bülteni’ne yaptığı açıklamada, terör örgütü PYD/YPG’ye karşı başlatılan Zeytin Dalı harekâtı hakkında bilgi verdi.

    Canikli, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın bugün Ankara’ya yapacağı kritik ziyaret öncesinde ise ABD’ye şu eleştirilerde bulundu:

    ÇABALAR SONUÇSUZ KALDI

    “PYD/YPG-PKK terör örgütü sınırlarımız boyunca Suriye’nin kuzeyine yerleşmiş, demografik yapıyı değiştirmiştir. Terör örgütü bölgede yaşayan halklara asimilasyon uygulamakta ve onları göçe zorlamaktadır. Özellikle ABD tarafından terör örgütü yoğun bir şekilde silahlandırılmakta ve Suriye’nin kuzeyinde siyasi terör yapılanması için desteklenmektedir. ABD’nin terör örgütüne verdiği desteği kesmesi için, bu konuda ABD’yi ikna etmek için bütün yollar denenmiştir. Ancak tüm çabalar sonuçsuz kalmıştır. Burada terörün kontrolünde bir siyasi yapılanma ve devlet oluşumu çalışmalarını hızlandırmışlardır. Ülkemize yönelik terör tehdidi her geçen gün büyümektedir. Bu harekât gerçekleşene kadar Afrin’de yuvalanan terör örgütü tarafından hem Türkiye’ye hem de Fırat Kalkanı harekât alanı ile İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki gözlem noktalarına 700’den fazla saldırı gerçekleştirilmiştir. Tüm bu nedenlerle Zeytin Dalı operasyonu ülkemizin toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını korumak, sınırlarımızı güvence altına almak ve Suriyeli kardeşlerimizin haklarını korumak amacıyla yapılmaktadır.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , Nurettin Canikli , ak parti , son dakika
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