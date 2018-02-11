Devirli Sayısal Loto sonuçları – 10 Şubat MPİ Sayısal Loto sonuç görüntüleme

Şans oyunu tutkunlarına her cumartesi büyük bir heyecan yaşatan Sayısal Loto çekilişinin bu haftaki çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından tamamlandı. Sayısal Loto'nun 10 Şubat tarihi çekilişinde 6 şanlı sayıyı bilen çıkmayınca 3 milyon 882 bin 237 lira haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 1109'uncu hafta çekilişinde kazandıran numaralar 2, 8, 17, 33, 37 ve 41 oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 170 kişi 4 bin 958 lira 5'er kuruş, 4 bilen 8 bin 928 kişi 71 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 160 bin 946 kişi 11 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte, 3 milyon 265 bin 42 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan kamuya KDV olarak 2 milyon 94 bin 72 lira 86 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 170 bin 268 lira 56 kuruş aktarılacak.

3 ŞUBAT SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun geçtiğimiz haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 881 bin 72 lira 11 kuruş ikramiye devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 201 kişi 3 bin 940 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 9 bin 195 kişi 65 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 159 bin 846 kişi 10 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte, 3 milyon 69 bin 98 lira 40 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 968 bin 231 lira 13 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 100 bin 37 lira 89 kuruş aktarıldı.