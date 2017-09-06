Deutsche Bank CEO’sundan ‘balon fiyat’ uyarısı

MERKEZ bankası başkanlarının yarın yapacakları politika toplantısından önce bankacılarla buluşan Deutsche Bank CEO’su John Cryan, ECB’yi uyardı. Cryan, “Güçlü euroya rağmen, Avrupa’da ucuz para çağı artık sona ermelidir. Artık hisse senetleri, tahvil ve emlak alanlarında yaklaşan fiyat balonları görüyoruz” dedi.

Euro bölgesinin ekonomisini, 2008-2009 finansal krizinden sonra canlandırmak için uygulanan politikada, düşük faiz oranları, para basma ve nakit stoklamanın cezalandırılması gibi yollara başvurulmuştu. Ancak ECB’nin 2 trilyondan fazla euro basmasına yol açan bu politika, euro bölgesi içinde siyasi açıdan bölünmelere yol açmış ve geleneksel olarak tutumlu olan Almanlardan çok ciddi eleştiriler almıştı.

Bu uygulama aynı zamanda, tuttukları mevduat karşılığında merkez bankasına ücret ödemektense, mevduattan kaçınmak zorunda kalan küçük ve kırılgan bankalar için de sorun yaratmıştı.