Detayları ortaya çıktı... AVM'de 5 milyon liralık intikam pazarlığı

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 2 Kasım Perşembe akşamı Bahçelievler’deki bir alışveriş merkezinde organize suç örgütü “Şirinler” çetesine yönelik operasyon düzenlemiş, baskında örgüt lideri 'Max' lakaplı Mehmet Sabri Şirin’in de aralarında olduğu 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Devam eden soruşturmada 5 kişi daha yakalanmıştı.

Emniyetteki sorguları süren şüphelilerle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.Yakalanan zanlıların, önceki yıllarda İstanbul’da öldürülen Azerbaycanlı mafya lideri Rövşen Canıyev suikastının intikamı için Azerbaycan’dan Türkiye'ye gelen, Canıyev'in kardeşi Namık Canıyev'in de aralarında olduğu 4 kişiyle 5 milyon dolara anlaşmak üzere buluştukları iddia edildi.

İntikam planı için “Şirinler” çetesiyle anlaşmak üzere Bakü’den İstanbul’a gelen Azerbaycan uyruklu 4 şüphelinin de aralarında bulunduğu 13 kişi, 9 silahla gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında bulunan şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bahçelievler ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 Kasım'da Şirinler suç örgütü üyelerinin Bahçelievler'deki ömür Plaza AVM'de buluşacağı istihbaratı üzerine harekete geçti.

Ekipler saat 18.00 sıralarında AVM'ye operasyon düzenledi. Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda, örgüt lideri Mehmet Sabri Şirin'in de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında 9 tabanca ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin, otoparktaki araçlarında ve evlerinde de aramalar yaptı.

Ele geçirilen malzemeler delil tor-basına konularak emniyete götürüldü.

Şirinler grubuna en son 3 Haziran'da Güngören'de Saral grubu tarafından saldırı düzenlenmişti.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR



