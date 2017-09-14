Depremden korkmamayı öğrenmenin 5 yolu

“NASILSA DÜZELİR” DEMEYİN

Ruhsal rahatsızlıklar da fiziksel rahatsızlıklar gibidir. Bir yeriniz acıdığında orayı tedavi etmekte acele ediyorsunuz ancak ruhsal bir sorununuz olduğunda bunu göz ardı etmeyi tercih ediyorsunuz. Deprem fobisi de birçok insan tarafından göz ardı ediliyor. Ancak her deprem konuşulduğunda, herhangi bir yerde deprem olduğu duyulduğunda fobi ortaya çıkıyor. Korkular normal duygu durumlardır. Öncelikle korkunuzu kabul edin ki, korkmamayı öğrenin.

ÇEVRENİZDEKİLERLE PAYLAŞIN

İnsanlar korkularını anlatmaktan çekinirler. Çoğu zaman kimsenin anlayamadığı, anlayamayacağı hatta yardım edemeyeceği korkulara sahip olduklarını düşünürler. Burada yanlış olan düşünce ise çevrenizdekilerle paylaştığınızda onların anlamamasını, yardım edemeyeceklerini düşünmektir. Oysa, çevrenizdekilere korkunuzu anlattığınızda, korkunuzu dile getirme cesareti göstermiş olacaksınız. Kendinize sakladığınız korkuyu, paylaşmış, yükünüzü hafifletmiş olacaksınız.

İNKAR ETMEYİN

Birçok insanın deprem hiç olmayacak düşüncesiyle korkusunu bastırdığını görüyoruz. Depremi, deprem olasılığını kabul etmeyerek korkunuzu yenemezsiniz. Deprem doğal düzenin bir parçasıdır. Herhangi bir zamanda gerçekleşebilir. Bu tabloyu kabul ettiğinizde zihninizdeki olumsuz düşünceleri olumluya çevirmiş olacaksınız. Olumlu düşünceler de, siz olumsuz bir psikolojiye girdiğinizde herhangi bir yerden çıkıp, size hatırlatma yapmayacak. Çünkü siz kabul ettiniz ve anlamlandıramadığınız yeri (fobi) çözümlediniz.

DEPREMİ ÇAĞRIŞTIRAN ÖNLEMLER ALMAYIN

Bu demek olmuyor ki deprem çantası hazırlamayın. Hazırlayın ancak uyandığınızda gözünüzü açtığınız noktaya koymayın. Bu size her sabah depremi hatırlatmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Bunun yerine yine kolayca ulaşabileceğiniz ama gözünüzle görmeyeceğiniz bir yerde saklamayı deneyin.

DEPREM KORKUNUZUN SİZE KAZANDIRDIĞI ALIŞKANLIKLARDAN VAZGEÇİN

Deprem korkusu birçok insanda farklı alışkanlıklar yaratıyor. Işık açık uyumak, kapıyı kilitlemeden uyumak, çocuklarla birlikte yatmak ve bu gibi birçok alışkanlık... Bu alışkanlıklarla kendinizi koruduğunuzu düşünüyorsunuz, kendinizce sığınağınızı güçlendiriyorsunuz. Bu alışkanlıklarınızın sizi, sağlığınızı etkilediğini pek düşünmüyorsunuz. Örnek olarak; ışık açık uyumak kişinin gelişimini olumsuz yönde etkiliyor. Bunu biliyor ancak umursamıyorsunuz. Korkularınızın üstüne gittiğinizde, yani ışık kapalı uyuduğunuzda belki önceleri korkacaksınız ancak sonrasında doğru olanın bu olduğunu göreceksiniz ayrıca sağlıklı bir gelişim sürecine de sahip olacaksınız.

Korkuların yarattığı alışkanlıklar, korkunuzun geçmesini sağlamaz. Anlık bir çözümdür. Işığınızı kapatın, kapılarınızı kilitleyin ve bırakın çocuğunuz kendi yatağında uyusun.

Unutmayın, korkularınızı siz istediğiniz sürece yenebilirsiniz. Kendinize inanın. Büyük tabloyu görmek için çabalayın. Olaylar sandığınız kadar karmaşık olmayabilir. Verilen tavsiyeleri denediğinizde, korkunuzu eskisi gibi aynı hissediyor, aynı davranışları gösteriyorsanız bir psikologdan yardım almanızı öneririz.