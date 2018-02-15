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    Denizli'den korkunç haber... Bakkalda baba dehşeti

    Ramazan ÇETİN / DENİZLİ (DHA) - AA
    15.02.2018 - 11:15 | Son Güncelleme:

    DENİZLİ’nin Sarayköy ilçesinde boşanma arifesinde olduğu eşi Ayşe Şahin’in işlettiği bakkala giden Oktay Şahin, çıkan tartışmada pompalı tüfekle eşi ve kızı Nurdan Şahin’e (15) ateş ederek yaraladı, ardından kendini vurdu. Saldırıda Ayşe Şahin ve kızı yaşamını yitirirken, ağır yaralı Oktay Şahin hastanede tedaviye alındı.

    Olay, bu sabah Sarayköy ilçesi Osman Akça Caddesi üzerindeki bir bakkalda meydana geldi. Eşiyle boşanma davası süren ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen Oktay Şahin, eşi Ayşe Şahin’in işlettiği bakkala gitti.

    Kızı Nurdan Şahin’in de bakkalda olduğu sırada eşiyle tartışan Oktay Şahin, yanındaki pompalı tüfeğiyle ateş açtı. Eşi ve kızını vurup yaralayan Oktay Şahin, ardından kendini vurdu.

    Silah sesini duyarak olay yerine gelenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde Nurdan Şahin’in öldüğü belirlendi. Ağır yaralı Oktay Şahin ile eşi Ayşe Şahin ise ambulanslarla hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.

    Ancak Ayşe Şahin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

    İKİ GÜN ÖNCE POLİSE ŞİKAYET ETMİŞ, UZAKLAŞTIRMA KARARI VARMIŞ

    Ayşe Şahin'in iki gün önce eşinin tehdit etmesi üzerine emniyete şikayette bulunduğu, önceden Oktay Şahin hakkında mahkemenin uzaklaştırma kararı verdiği öğrenildi.

     

     

     

    Denizliden korkunç haber... Bakkalda baba dehşeti Denizliden korkunç haber... Bakkalda baba dehşeti Denizliden korkunç haber... Bakkalda baba dehşeti
            Nurdan Şahin                     Ayşe Şahin                        Oktay Şahin

    Etiketler: Denizli , cinayet , bakkal , Sarayköy , Ayşe Şahin , Oktay Şahin , Nurdan Şahin , son dakika
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