Denizli'de bir evde patlama: 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, Muratdede Mahallesi 201/7 Sokak'taki 2 katlı evin birinci katında patlama meydana geldi. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı olay yerine, itfaiye, ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ahmet (60) ve eşi Amine Yıldız (61), gelini Gülistan Uyar (22) ve bir yaşındaki kızı Ece Nur ile Leyla Yıldız (19) hastanelere kaldırıldı. Evde bulunan Abdullah (30) ve Rıdvan Yıldız (20) ise patlamadan yara almadan kurtuldu. Patlama sonucu ön duvarı yıkılan evde büyük hasar oluştu.

Abdullah Yıldız, uyudukları sırada büyük bir patlama sesiyle uyandıklarını söyledi. Patlamanın tüpten meydana geldiğini düşündüklerini belirten Yıldız, "Ev sahibi amcam oluyor. Yaralılar ise kardeşlerim. Birisi çay demlemek istemiş galiba. O anda patlıyor." dedi.











