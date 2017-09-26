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    Deneyimli dalgıç, rekor denemesini hayatıyla ödedi

    Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
    26.09.2017 - 16:17 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 16:17

    Yunanistan’ın kuzeyinde, Halkidiki Yarımadası’nda, Bulgar kadın dalgıç Teodora Balabanova (45), dünya rekoru kırma denemesini hayatıyla ödedi.

    Halkidiki’de dalgıç okulu sahibi olan Balabanova, tüple 231 metrelik bir dalış gerçekleştirip Guinness için kadınlar dünya rekorunu kırmayı hedefliyordu.

    Balabanova bu amaçla, aralarında eşi Mihail Balabanov ve bir doktorun da bulunduğu grupla beraber Toronio Körfezi’ne geldi. Burada Balabanova ve eşi ilk dalışı gerçekleştirdiler.

    Deneyimli dalgıç, rekor denemesini hayatıyla ödedi

    Teknede bekleyen arkadaşları ise bir süre sonra su üzerinde Balabanova’nın cansız bedeni ile karşılaştı. Talihsiz dalgıç, tekneye çıkarılarak suni tenefüsle hayata döndürülmeye çalışılsa da bunun için çok geç olduğu anlaşıldı.

    Deneyimli dalgıç, rekor denemesini hayatıyla ödedi

    Balabanova’nın yaygın adıyla ‘Vurgun’ olarak bilinen ‘Dekompresyon Hastalığı’ndan (Dalgıç Hastalığı) öldüğü tahmin ediliyor. Deneyimli dalgıçlara göre, Thedora Balabanova muhtemelen büyük derinlikten süratle su üzerine çıkmaya çalıştı ve vurgun yedi.

    Balabanova’nın eşi ise Mihail ise vurgun yememek için 3 saat denizde bekletildikten sonra tekneye çıkarıldı. Helikopter ile Selanik Devlet Hastanesi’ne nakledilerek acil bakıma alınan Mihail, “Birlikte dalıp belirli bir derinliğe indiğimizde yoğun akıntı nedeniyle Teodora’yı bir anda kaybettim” dedi.

    Etiketler: Yunanistan , Halkidiki , Teodora Balabanova , dalgıç , rekor , Bulgaristan
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