Demiryollarını İtalyanlara sattı

YUNANİSTAN’da özelleştirmeden sorumlu Varlık Geliştirme Fonundan (HRADF) yapılan açıklamaya göre, TRAINOSE’nin hisselerinin tamamını, 45 milyon euro karşılığında İtalyan şirkete devreden anlaşma, Yunanistan’ın Korfu Adası’nda düzenlenen törende imzalandı.

Yunanistan ve İtalya arasındaki ilk hükümetler arası Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi kapsamında düzenlenen törene, HRADF Başkanı Lila Çitsoyannopoulou ve İtalyan şirketin CEO’su Renato Mazzoncini katıldı.

Ayrıca Korfu’da İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile ortak basın toplantısı düzenleyen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, anlaşmanın İtalyan yatırımlarının ilki olduğuna işaret ederek iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmekte olduğunu söyledi.

CEZAYI ÖDEMEKTEN KURTULDU

Çipras, TRAINOSE’nin özelleştirilmesiyle Yunanistan’ın, AB Komisyonu tarafından verilen 700 milyon euronun üzerindeki cezayı ödemekten kurtulduğunu anlatarak, “İtalyan şirket, yaklaşık 500 milyon euro yatırım yapmayı planlıyor” dedi.

İtalyan Başbakan Gentiloni de konsey kapsamında demiryolları özelleştirmesinin yanı sıra çeşitli yatırım fikirlerine ilişkin görüşmeler yapıldığını kaydetti. Güneyi ve kuzeyi farklı hızlarla büyüyen bir Avrupa’nın olmaması gerektiğini vurgulayan Gentiloni, “Ekonomi ortamı iyiye gidiyor ve biz de bu fırsatı yakalamalıyız” diye konuştu.