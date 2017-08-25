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    Dekan böyle ölmüş... Resmen cinayet!

    İHA
    25 Ağustos 2017 - 11:06Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 11:06

    Sivas'ta dekan ve oğlunun ölümüne neden olan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Ters yöne giren araç, dekan ve oğlunun ölümüne neden olmuş. Kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen Mehmet Y.'nin kazanın yaşanmasının ardından olay yerinde kaçtığı tespit edildi. Aile Mehmet Y. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

    Kaza, 28 Temmuz günü Sivas- Ankara karayolu üzerinde Direkli- Bedirli köyü kavşağında meydana geldi. Ailesiyle birlikte Sinop'tan akraba ziyareti için Malatya'nın Pötürge ilçesine giden Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Sezgin (43) idaresindeki 57 AB 644 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön tabelasına çarptı. Kazada Dekan Murat Sezgin ve oğlu 6 yaşındaki Asrın Sezgin hayatını kaybetti. Eşi Tülay Sezgin ise yaralandı.

    KAZA 'GELİYORUM' DEMİŞ

    Kazanın ardından olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Mehmet Y. idaresindeki otomobilin benzin istasyonundan çıkış yaptığı görüldü. Kazaya da bu ters yöne giren aracın neden olduğu iddia edildi. Kaza sonrası jandarma ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınan ters yöne giren aracın sürücüsü Mehmet Y. serbest kaldı. Ancak görüntüleri izleyen dekanın ailesi duruma isyan etti. Kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen Mehmet Y.'nin kazanın yaşanmasının ardından olay yerinde kaçtığı tespit edildi. Aile Mehmet Y. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

    Dekan böyle ölmüş... Resmen cinayet

    Etiketler: dekan , Ölüm , Trafik kazası
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