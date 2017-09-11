Dede her şeyi itiraf etti! Canlı yayında büyük şok

Dede’nin başvurusuyla cinayeti aydınlatmak için harekete geçen ‘Kaybolan Çiçekler’ ekibi, cinayet ile ilgili kritik bilgilere ulaştı. Bu bilgilerle canlı yayında Şirvan’ın amcası ve babası itirafa zorlandı; Milyonların izlediği programda amca ve babanın itirafları kan dondurdu. Katillerin ismi ise programa başvuran Şirvan’ın dedesi Hasan Toga’dan geldi.



DEDE HASAN TOLGA İTİRAF ETTİ



Fox TV’de yayınlanan Kaybolan Çiçekler programına canlı telefon bağlantısıyla katılan dede Hasan Toga ,5 yaşındaki öksüz torunu Şirvan’ın katil zanlılarının isimlerini canlı yayında açıkladı. Hasan Toga, Şirvan’ın oğlu Yusuf’un 37 gün önce kaçırdığı Şahizer’in akrabaları tarafından öldürüldüğünü söyledi.







ŞİRVAN YASAK AŞK KURBANIYMIŞ!



Baba Yusuf Bağlamacı 37 gün önce Şahizer’i kaçırdı ve birlikte yaşamaya başladı. Şahizer hanım, eski kocasının vefatının ardından, kayınbiraderinin tacizine uğradı ve onu öldürdü. Cinayet ve hırsızlıktan sabıkası olan Şahizer O. açık ceza evinden firar ettikten sonra Yusuf Bey ile birlikte yaşamaya başladı.

Şahizer O’nun akrabaları da bu kaçırılma olayının ardından Yusuf Bağlamacıdan intikam almak istediler. Şahizer hanımın akrabaları Şirvan ve Yusuf’un yaşadığı çadırın bulunduğu yere giderek pusu kurdu.



ŞOK TELEFON: YANLIŞ KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞÜZ



Yusuf veya Şahizer’i hedef alan katiller, ateş etti. Ancak o kurşun, hiçbir şeyden habersiz masum Şirvan’ı hedef aldı. Şirvan’ı öldüren katilin babası Hala Kiraz’ı arayarak özür diledi. Katillerin babası hedefin Şirvan olmadığını asıl hedefin Yusuf veya kardeşi olduğunu söyledi.Bu itirafın ardından baba Yusuf stüdyoda fenalık geçirerek bayıldı.







POLİS STÜDYOYA GELDİ



Yayını takip eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı itirafları ihbar kabul etti. Şirvan’ın amcası, babası ve yengesini ifadelerini almak üzere emniyet güçlerini stüdyosuna gönderdi. Aynı zaman Gaziantep Jandarma komutanlığı da canlı yayında isimleri açıklanan zanlıların bulunması için soruşturma başlattı.



BABA VE AMCA SAKLADI!



Baba Yusuf Bağlamacı ve abisi Tekin Bağlamacı, Cinayeti kimin işlediğini bilmesine rağmen jandarmaya bu bilgiyi vermedi. İki kardeş bugüne kadar bu bilgiyi saklamıştı. Kaybolan Çiçekler ekibinin araştırmasıyla ortaya çıkan bu gerçeğin ardından stüdyoda büyük şok yaşandı.