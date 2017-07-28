DEAŞ, Kerkük'te Peşmerge'ye saldırdı

Bölgedeki Peşmerge gücü komutanlarından Albay Kamaran Mahmud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Dakuk ilçesine bağlı Zankır köyündeki peşmerge gücüne, bir grup DEAŞ militanı saldırı düzenledi. Saldırıda 4 peşmerge yaralandı. Saldırının ardından çıkan çatışmada çok sayıda örgüt militanı da ölü olarak ele geçirildi." dedi.

Saldırıdan hemen sonra bölgeye çok sayıda güç takviyesi yapıldığını

aktaran Mahmud, DEAŞ'ın, bölgeye sık sık sızmaya ve saldırılar düzenlemeye

başladığını ifade etti. Mahmud, "Musul'dan kaçan terör örgütü militanları, bu kez toplandıkları Havice ilçesinden saldırı düzenliyor." diye konuştu.