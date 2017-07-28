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    DEAŞ, Kerkük'te Peşmerge'ye saldırdı

    AA
    28 Temmuz 2017 - 08:06Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 08:21

    Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın, Kerkük kentine bağlı Dakuk ilçesine gerçekleştirdiği saldırıda 4 peşmergenin yaralandığı, çıkan çatışmalarda çok sayıda terör örgütü DEAŞ militanının öldürüldüğü belirtildi.

    Bölgedeki Peşmerge gücü komutanlarından Albay Kamaran Mahmud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Dakuk ilçesine bağlı Zankır köyündeki peşmerge gücüne, bir grup DEAŞ militanı saldırı düzenledi. Saldırıda 4 peşmerge yaralandı. Saldırının ardından çıkan çatışmada çok sayıda örgüt militanı da ölü olarak ele geçirildi." dedi.

    Saldırıdan hemen sonra bölgeye çok sayıda güç takviyesi yapıldığını
    aktaran Mahmud, DEAŞ'ın, bölgeye sık sık sızmaya ve saldırılar düzenlemeye
    başladığını ifade etti. Mahmud, "Musul'dan kaçan terör örgütü militanları, bu kez toplandıkları Havice ilçesinden saldırı düzenliyor." diye konuştu.

    Etiketler: kerkük , Irak , deaş , terör , TERÖR
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