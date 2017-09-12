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    Hürriyet >Gündem>'Dayım sağ olsun'

    'Dayım sağ olsun'

    Toygun ATİLLA/İSTANBUL
    12.09.2017 - 21:28 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 21:29

    ABD’de 1.5 yıldır tutuklu yargılanan Reza Zarrab’ın safkan İngiliz yarış atı ‘Dayım Benim’, sahibine cezaevinde bulunduğu süre içinde katıldığı yarışlardan 1 milyon 213 bin lira kazandırdı. Dayım Benim, ağustos ve eylül aylarında katıldığı 2 yarışı da üst üste kazandı.

    NEW York Güney Bölgesi Federal Başsavcılığı’na vekâlet eden Joon H. Kim’in hazırladığı son iddianamede, Reza Zarrab için daha önce dört suçlamadan istenen 70 yıl hapis cezası, 90 yıla çıkarılmıştı. New York’ta önceki gün yeniden hâkim karşısına çıkan Reza Zarrab, eski ekonomi bakanı Zafer Çağlayan’ın da dahil edildiği yeni iddianamedeki suçlamaları da reddetti.

    EN SON 110 BİN LİRA

    ABD’de cezaevinde olan Zarrab’ın safkan İngiliz yarış atı Dayım Benim ise hipodromlarda koşmaya devam ediyor. Menajerliğini Akif İnan, antrenörlüğünü Tahir Kurt’un üstlendiği Dayım Benim, jokeyi Selim Kaya ile İstanbul Veliefendi ve Bursa Osmangazi hipodromlarında ağustos ve eylül aylarında katıldığı 2 yarıştan da zaferle ayrıldı. Zarrab’ın atı, İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda 27 Ağustos’ta katıldığı 1.000 metre mesafeli Kısa Vade 8 yarışı, 58.8 saniyelik derecesiyle 1’inci bitirdi. Dayım Benim bu birinciliğiyle Zarrab’a 75 bin lira kazandırdı. Atın kazandığı son yarış ise Bursa Osmangazi Hipodromu’nda oldu. 4 Eylül’de piste çıkan Dayım Benim, G 3 koşuyu, 1.200 metrelik mesafede 1.07.91’lik derecesiyle yine jokeyi Selim Kaya ile birinci tamamladı. Zarrab bu yarışla da 110 bin lira kazanmış oldu.

    2 YILDA 1.3 MİLYON TL

    Dayım Benim isimli safkan İngiliz atı, yarış hayatına 28 Ekim 2015 tarihinde İstanbul’da koştuğu Şartlı-1 mücadele ile başladı.
    Zarrab’ın 19 Mart 2016 tarihinde Miami Havalimanı’ndan ABD’ye girdiği sırada tutuklandığı gün tesadüf eseri Dayım Benim isimli atı da İstanbul Velifendi Hipodromu’nda 1.500 metre mesafedeki A 3 yarışa kayıtlıydı. Şampiyon jokey Halis Karataş idaresindeki Dayım Benim, o günkü yarışta rakiplerine boyun eğmiş ve yarışı üçüncü olarak tamamlayabilmişti. İşte o günden beri yani Zarrab’ın tutuklandığı 19 Mart 2016’dan beri hipodromlarda koşmaya devam eden Dayım Benim, bugüne kadar geçen 1.5 yıllık süre içinde sahibi Zarrab’a 1 milyon 213 bin lira kazandırdı. Zarrab’ın atının 28 Ekim 2015 tarihinden itibaren katıldığı yarışlarda kazandırdığı tutar ise toplam 1 milyon 329 bin 37 lira oldu.

    Etiketler: gazetehaberleri , reza zarrab , zarrab
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