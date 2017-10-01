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    Dayaktan başkana 16 ay hapis cezası

    Nurettin KURT/ ANKARA
    01.10.2017 - 23:04 | Son Güncelleme:

    Sedat Dursun isimli belediye çalışanını, belediye binasına zorla kapatıp sopa ile dövdürdüğü iddiasıyla yargılanan Kalecik Belediye Başkanı Filiz Ulusoy ve 4 kişi 16 ay 20 gün hapis cezasına mahkûm edildi.

    Kalecik Asliye Ceza Mahkemesi’nde 29 Eylül’de görülen karar duruşmasında mahkeme “hükmün açıklanmasının ertelenmesine” karar verip 5 yıl süre ile erteledi.

    Geçen yıl AK Parti yönetiminde görev alan Tülay Dursun, eşi Sedat Dursun’un şahsi sosyal medya hesabında Belediye Başkanı Filiz Ulusoy hakkında yaptığı eleştiriler nedeniyle dövüldüğünü ileri sürerek şikâyetçi olmuştu. Tülay Dursun dayak olayını ifadesinde şöyle anlatmıştı: “Eşim Sedat’ı kandırarak belediyeye götürmüşler. Filiz Başkan, içeri girer girmez eşime sopayla vurmaya başlamış. Özel kalemde elleriyle eşimin kemerini arkadan tutmuş. Bunlar kamera kayıtlarında var.”

    Olay günü belediye binasında bulunan kamera kayıtları mahkemeye delil olarak sunuldu. Kamera görüntülerinde Sedat Dursun’un belediyeye zorla getirilmesi, bir görevlinin otomobilden aldığı sopayı gömleğinin koluna sokarak, Dursun’un tutulduğu odaya getirdiği ve başkan Ulusoy görülüyor.

    Etiketler: darp , işkence , gazetehaberleri
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