Dayakçı polisler şimdi yandı! O kadının raporu dosyada

Antalya’nın Alanya ilçesinde, Kırgızistanlı Ronakhan Arıpova adlı kadının sokak ortasında cop ve tekmelerle dövülmesine ilişkin biri tutuklu iki polis hakkında

bir buçuk yıldan dört buçuk yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dayak atarken kullanılan cop, silah sayıldı. Arıpova’yı döverken görülen polis İsmet Kafadar’ın kendisini “O bana yumruk attı ve beni darp etti. Yere düştükten sonra bana Türkçe küfretti, orta parmağını göstererek el hareketi yaptı. Ben de kendime hakim olamadım, copla ve tekmeyle müdahale ettim” diye savunduğu ortaya çıktı.

İddianamede polis memurları İsmet Kafadar ve İsmail Uzar’ın 3 Ekim’de devriye görevi yaparken, Türkmenbaşı Caddesi’nde alkollü veya akıl sağlığı yerinde olmayan bir kişinin etrafa saldırdığı yönündeki ihbar üzerine olay yerine geldiği belirtildi. Kafadar’ın “silahtan sayılması gereken” copuyla araçtan indiği, Arıpova’ya “Arabaya bin” dediği anlatıldı. Arıpova’nın polisin yüzüne vurduğu, Kafadar’ın da copla darp ederek kadını yere düşürdüğü iddia edildi. Kafadar’ın yerdeki Arıpova’ya cop ve tekmelerle defalarca vurduğu kaydedildi. Uzar’ın ise müdahalede bulunmasa da engelleyici bir tavır göstermeyerek, eylemi desteklediği ifade edildi.

'O BANA VURDU' DEDİ

Kafadar, savcılıktaki ifadesinde, “Arıpova’ya yaklaştığımda elini kolunu sallayarak üzerime yürüdü. Çeneme vurup beni darp etti” dedi. Arıpova’nın emniyette bilindiğini, akli dengesi yerinde olmadığı için hakkında işlem yapılmadığını kaydeden Kafadar, şöyle devam etti:

“Şahsı kenara çekip tehlikesiz bir bölgeye nakletmemiz gerekiyordu. Çeneme vurunca kendime hakim olamadım. Copla müdahalede bulundum. Sendeleyerek yolun ortasına düştü. Kendisini yere atıp bağırıp çağırmaya müsait bir kişiydi. Yere düştükten sonra bana Türkçe küfretti. Bir ara Rusça sözler söyledi ve orta parmağını göstererek el hareketi yaptı. Kendime hakim olamadım, copla ve tekmeyle müdahale ettim.”

Kafadar, kadını aracını bagajına bindirdikten sonra Konaklı’daki tehlikesiz bölgeye bıraktıklarını anlatarak, “Telsizden şahsı bölge dışı yaptığımız yönünde bilgi verdik” dedi. Kafadar, Alanya 1. Sulh Ceza Hakimliği’ndeki sorgu işleminde ise kadının kendisine yumruk attığını ileri sürerek, “Yumruk atınca kendisini kontrol etmek için müdahalede bulundum” dedi. Uzar da, “Kafadar bayana yönelik ‘Sen nasıl bana küfredersin, nasıl hareket çekersin’ şeklinde sözler söyleyerek, kendisine hakim olamayarak, copla ve tekmeyle birkaç kez şahsı darp etti” dedi.

İki polis hakkında “kamu görevlisinin nüfuzunu kullanarak silahla, kendisini savunamayacak kişiyi yaralaması” suçundan bir buçuk yıldan dört buçuk yıla kadar hapis cezası istendi. Alanya 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması 9 Kasım’da.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL

Bu arada, yapılan adli muayenede, Arıpova’nın akıl sağlığının yerinde olmadığı saptandı. Polislerin şikayeti üzerine ‘direnme’ suçundan soruşturma açılan Arıpova hakkında takipsizlik kararı verilmesi gerekiyor. Bu arada, Arıpova’nın 20 Eylül’de cinsel taciz şikayetiyle Alanya Emniyet Müdürlüğü’ne gittiği, üzerinde pasaport ve kimlik olmadığı için geri gönderme merkezine teslim edildiği anlaşıldı. Merkez tarafından ülkesine gönderilmesi gereken Arıpova’nın bir kayıt olmaksızın bırakıldığı ve sokaklarda yaşamaya devam ettiği belirlendi.