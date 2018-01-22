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Dark Souls Remastered ne zaman çıkıyor?

Hürriyet Haber
22.01.2018 - 13:41 | Son Güncelleme:

Bandai Namco'nun ürettiği Dark Souls Remastered, PC, Sony PlayStation 4, Microsoft Xbox One ve Nintendo Switch için tekrardan satışa sunulacak. Peki bu zorlu oyunun çıkış tarihi ne zaman?

Oyun içinde zorluğu ile oyuncuları delirten ve global olarak bir fenomen haline gelen aksiyon rolu yapma oyunu Dark Souls, yeni bir sürüm ile oyuncuların karşısına çıkacak. FromSoftware tarafından geliştirilen ve Dark Souls Remastered adını alan yeni oyunun, yüksek çözünürlüğü ile oyuncuları etkilemesi bekleniyor. 

Dark Souls Remastered ne zaman çıkıyor

Karakterlerini geliştirmenin oyuncuların elinde olduğu ve geniş silah, zırh ve büyü seçeneklerinin olduğu yeni sürüm yine Lordran merkezinde gerçekleşecek. Grafik olarak gelişmiş bir güncellemeyle gelen yeni oyun, PC, PlayStation 4 Pro ve Xbox One X oyun konsollarında saniyede 60 kare ve 4K hizmet sunacakken, Nintendo Switch oyun konsolunda saniyede 30 kare ve 1080p hizmet sunacak. Nintendo Switch platformunda ilk defa oynanabilecek yeni güncellemeli oyun, 25 Mayıs tarihinde tüm platformlarda oyuncularla buluşacak.  

Etiketler: Güncelleme
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