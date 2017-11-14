Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Hezimet sonrası böyle teslim olmuşlar

    Hezimet sonrası böyle teslim olmuşlar

    aa-genel
    14.11.2017 - 16:32 | Son Güncelleme:

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığındaki eylemlere ilişkin görülen dava dosyasına giren bilirkişi raporundaki cuntacıların polis özel harekat tarafından teslim alınmasına ilişkin fotoğraflar dikkati çekti.

    Bilirkişi raporuna göre, Jandarma Genel Komutanlığındaki eylemler, 15 Temmuz 2016 saat 21.00 sıralarında başladı.

    Harekat merkezi ve nöbetçi heyettekilerin rehin alınmaları üzerine darbecilere müdahale etme kararı alındı ve polis özel harekat ile jandarma timleri hazırlandı.

    Darbe girişiminin içine çekildiklerini anlayan zırhlı muhabere araçları (ZMA) kullanan personelin ikna edilmesi sonucu nizamiye girişindeki çelik mantar bariyerler imha edildi.

    Hezimet sonrası böyle teslim olmuşlar

    Zırhlı araçlarla 16 Temmuz saat 06.10'da karargaha giren emniyet güçleri, darbecilere yönelik operasyon başlattı.

    Müdahale sırasında garaj bölgesinde rehin tutulan yaklaşık 200 civarındaki erbaş, er ve rütbeli personele ulaşıldı.

    Hezimet sonrası böyle teslim olmuşlar
    Rehinelerin arasına darbecilerin de karışması üzerine ihtiyaten bütün personel polis gözetiminde İl Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi.

    Polis özel harekat ile dost unsur askerlerin darbecileri etkisiz hale getirme anları, karargahın güvenlik kameralarına yansıdı.

    Hezimet sonrası böyle teslim olmuşlar

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

     

    Etiketler: bilirkişi raporu
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri