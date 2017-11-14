Hezimet sonrası böyle teslim olmuşlar

Bilirkişi raporuna göre, Jandarma Genel Komutanlığındaki eylemler, 15 Temmuz 2016 saat 21.00 sıralarında başladı.



Harekat merkezi ve nöbetçi heyettekilerin rehin alınmaları üzerine darbecilere müdahale etme kararı alındı ve polis özel harekat ile jandarma timleri hazırlandı.



Darbe girişiminin içine çekildiklerini anlayan zırhlı muhabere araçları (ZMA) kullanan personelin ikna edilmesi sonucu nizamiye girişindeki çelik mantar bariyerler imha edildi.





Zırhlı araçlarla 16 Temmuz saat 06.10'da karargaha giren emniyet güçleri, darbecilere yönelik operasyon başlattı.



Müdahale sırasında garaj bölgesinde rehin tutulan yaklaşık 200 civarındaki erbaş, er ve rütbeli personele ulaşıldı.



Rehinelerin arasına darbecilerin de karışması üzerine ihtiyaten bütün personel polis gözetiminde İl Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi.



Polis özel harekat ile dost unsur askerlerin darbecileri etkisiz hale getirme anları, karargahın güvenlik kameralarına yansıdı.

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