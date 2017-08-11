Darbecileri engellemişti, trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaza, önceki gün Yenfoça- Aliağa karayolu Yenifoça Fatih Mahallesi Kurudere Mevkii’nde meydana geldi. Görevli olduğu Bursa İl Jandarma Komutanlığı’ndan iznini geçirmek üzere yakınlarının bulunduğu İzmir’in Foça İlçesi’ne gelen Jandarma Yüzbaşı Mahmut Şevket Soyer yönetimindeki plakası öğrenilmeyen otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada, evli ve 4 yaşında bir erkek çocuk babası olan Yüzbaşı Soyer, yaşamını yitirdi.

Yüzbaşı Soyer için dün Fatih Camii’nde, ikindide cenaze töreni düzenlendi. Törene; Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Belediye Başkanı CHP’li Gökhan Demirağ, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, Foça Jandarma Komando ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu, Bursa ve Foça’da görevli silah arkadaşları, bazı belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yakınları ve çok sayıda Foçalı katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Yüzbaşı Soyer’in Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına konuldu. Yüzbaşı Soyer, uzun bir araç konvoyuyla götürüldüğü Foça Yeni Kabristanı’nda toprağa verildi. Defin sonrası ailesi, taziyeleri kabul etti.