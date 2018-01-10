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    Damperi köprüye çarptı: 3 kişi camdan yola fırladı

    İHA
    10.01.2018 - 23:07 | Son Güncelleme:

    Bursa'da kamyonun açık unutulan damperi köprüye çarptı, aracın ön camından yola fırlayan 3 kişi yaralandı.

    Edinilen bilgiye göre Gemlik istikametinden gelmekte olan ve damperi açık unutulduğu iddia edilen Sezgin D.’nin (42) kullandığı 11 SK 364 plakalı hafriyat kamyonu, İznik-Gemlik yol ayrımında bulunan köprüye çarptı. Kazanın şiddeti ile sürücü Sezgin D., yanında oturan Hüseyin D.(47) ve Mustafa T. kamyonun ön camında fırlayarak yola savruldu.

    BİRİNİN DURUMU CİDDİ

    Kaza yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Sezgin D., Hüseyin D. Yenişehir Devlet Hastanesine, Mustafa T. ise İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Sezgin D., beyin travması nedeniyle Bursa’ya sevk oldu. Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.

    Etiketler: damper , köprü
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