'Dalton Kardeşler' tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirilen Veysel Keleş, Zeki Keleş, Ali Keleş, Urfan Keleş, Yıldırım Keleş ve Bülent Andağ sevk edildikleri İstanbul nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliği'nce “Elde ve üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık ve bu suçu işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarından tutuklandı.

Hakimlik tutuklama kararında şüphelilerden Şakir Keleş’in lider, diğer şüpheliler Veysel Keleş, Zeki Keleş, Ali Keleş, Urfan Keleş, Yıldırım Keleş ve Bülent Andağ’ın ise örgüt üyesi olduğu belirtildi. Şüpheliler tarafından kurulan çıkar amaçlı suç örgütü mensuplarınca 20 Ağustos 2017 ile 2 Ocak 2018 arasında Bayrampaşa’da bulunan Büyük İstanbul Otogarı ile Kartal’da bulunan Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde olmak üzere nitelikli şekilde hırsızlık suçlarını bir çok kez işledikleri ifade edildi.

Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler ifadelerinde şunlara yer verdiler:

FOTOĞRAFLARA BAKIP GÖSTERDİ:

Ali Keleş(38): “Şakir-Urfan-Veysel-Zeki-Yıldırım Keleş öz kardeşlerim, Bülent Andağ eniştem, Sedat Keleş amca oğlum olur. Yıldırım Keleş ile Darıca’da Keleş Tütün büfesini birlikte işletiriz. Diğerleri ile herhangi bir ticaretim yoktur. Emniyette bana 3 numaralı eylemde gösterilen resimlerde 1. resimde Sedat Keleş, ve Şakir Keleş vardır. 2. resimde Sedat Keleş ve Şakir Keleş bulunmaktadır. 3. resimde de otobüsün arka kısmında elleri cebinde olan şahıs Bülent Andağ otobüsün yanında olan şahıs kardeşim Şakir Keleş’tir. Olayın olduğu tarihte otogarda değildim. Otogara hiç gitmedim. Tapesi bulunan telefon hattı benim adıma kayıtlıdır fakat kardeşim Şakir Keleş kullanır. İyi niyetle annemi aramak için hat aldım başka da bir şey yapmadım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Serbets bırakılmamı talep ederim.”

“DİĞER ŞAHISLARA KARŞI KORUMA KARARIM VARDIR”:

Bülent Andağ(42): “Urfan Keleş kayınbabamdır. Diğer şahıslar Urfan Keleş’in kardeşleridir ancak aramızda husumet vardır. Bana emniyette gösterilen 8 numaralı eylemde gösterilen resimdeki şahsın kim olduğunu bilmiyorum. Keleş ailesi ile görüşme yapmadım. Bayrampaşa Esenler Otogarı'na gidip gitmediğimi hatırlamıyorum. Olay görüntülerindeki şahıs benim ancak hırsızlık yapmadım. Denetimli serbestlik tedbirinden yararlanıyorum. Diğer şahıslara karşı koruma kararım vardır. Onlarla irtibata geçmem imkansızdır. Aramalarına dahi cevap vermem. Uzaktan yakından olayla ilgim yoktur. Kızım yurttadır. Bakıma muhtaçtır. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum.”

“AİLEDEN ÖRGÜT KURULMASINI MANTIKLI BULMUYORUM”

Şakir Keleş (35): “Daha evvelde hırsızlık, gasp gibi suçlardan uzun yıllar cezaevinde kaldım. Örgütsel yapıyı kabul etmiyorum. Aileden örgüt kurulmasını mantıklı bulmuyorum. Genel olarak suçlamaları kabul etmiyorum. Bana emniyette gösterilen albümdeki şahıslardan 5’i ağabeyim. Biri amcamın oğlu Sedat Keleş isimli şahıstır. Diğer şahsı tanırım ama samimiyetim yoktur. Bu şahıs Bülent isimli şahıstır. Ağabeylerimde defaetle çeşitli suçlardan cezaevine girip çıkmıştır. Otogarda bana gösterilen resimlerde elimizde sürekli poşet ya da çanta bulunması kışın ya da yazın yedek kıyafet taşıdığımız içindir. Biz farklı firmalara servis araçlarından istifade etmek için bakmaktaydık. Bu suç işlediğimiz anlamına gelmez. Sabah 6’da otogarda olduğumuz doğrudur. Amcaoğlum Sedat Keleş’in evini taramışlardır. Biz de o amaçla sürekli gidip gelmekteydik. Otogarda bulunmamız suç işlediğimiz anlamına gelmez. Gerçekleşen olaylardan dolayı pişmanım. Örgüt yapısını kabul etmiyorum. Gerçekleşen olaylarla alakalı olarak amca oğlum Sedat Keleş’in ailesi mağdurun parasını iade etti. Ancak ben de başkaca mağdurlar varsa ailem adına ve kendi adıma uzlaşmak isterim. Eşim hamiledir. Engelli oğlum vardır. Böyle bir olaya karışmadım.”

“PARASININ NASIL ÇALINDIĞINI BİLMİYORUM”

Veysel Keleş: “11 numaralı eylemdeki kişi benim. Hasan K. İsimli şahıs bir çocuğu dövmesi şahsa, ‘yazık çocuğu bırak. Neden dövüyorsun?’ dedim. Hasan K. İsimli şahıs bana yöneldi ve tartıştık. Olay bundan ibarettir. Hasan K. isimli şahsın parasının nasıl çalındığını bilmiyorum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum.”