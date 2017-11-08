Dâhi çocuk Mars'ta yaşadığını iddia etti! Herkes şaşkına döndü

Boriska’nın doktor olan annesi, oğlunun özel bir çocuk olduğunu bildiğini, doğduktan iki hafta sonra bile hiç destek olmadan kendi kafasını kaldırabildiğini, birkaç ay sonra konuştuğunu, 1,5 yaşına geldiğinde ise okuyup, resim yapıp, boyama yapabildiğini iddia etti.

"DÂHİ OLARAK BİLİNİYOR"

Ailesinin iddiasına göre, anaokuluna giderken, öğretmenleri de Boriska’nın şaşırılacak derecede iyi hafıza yeteneğiyle beraber, çok iyi yazma ve yabancı dil yeteneği olduğunun farkındaydılar.

İngiliz basınında yer alan habere göre ailesi, ona uzaydan hiç bahsetmemiş olmalarına rağmen, Boriska’nın sık sık Mars, gezegenler ve uzaylılardan bahsettiğini fark etti.

Kısa bir süre sonra Boriska, nükleer bir faciadan etkilenen ve savaştan tahrip olmuş Mars’ta doğduğunu iddia etmeye başladı.

KIZIL GEZEGENLE İLGİLİ İLGİNÇ BİLGİLER VERİYOR

Kızıl Gezegen halkının karbondioksit soluduğunu ve yerin altında yaşadığını söyledi. Marslıların gezegenlerarası yolculuk yapabildiğini ve geçmiş hayatında dünyayı pilot olarak ziyaret ettiğini sözlerine ekledi.”Giza’daki Büyük Sfenks açıldığı zaman tüm insanlığın yaşamı değişecek. Tam olarak yerini hatırlamıyorum; kulağın arkasında bir yerlerde açma mekanizması var” dedi.

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