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    Daha önce tehdit edilmişler

    Yunus ÜLGER
    04.09.2017 - 19:23 | Son Güncelleme: 04.09.2017 - 19:23

    Almanya’nın Duisburg kentinde içerisinde Türk ailenin de yaşadığı binada yangın çıktı. Türk ailenin daha önce bir Alman genci tarafından tehdit edildiği belirtildi.

    DUİSBURG’ta Mahmut Yıldız ve eşi Cüriye Yıldız’ın 5 çocuğuyla birlikte yaşadığı binada, önceki gece 23.40 sularında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Giriş katı ve birinci katı hızla saran yangın kısa sürede büyüdü. O sırada 3 çocuğuyla evde bulunan Cüriye Yıldız, yaşadıkları üçüncü kattan atlayarak canlarını kurtardı. Atlama sonucu yaralanan Cüriye Yıldız ve 3 çocuğu helikopterle Bochum ve Köln’deki hastanelere sevkedildi.

    Daha önce tehdit edilmişler

    Türk ailenin bir alt katında yaşayan Romanyalı aileden ise iki kişinin kayıp olduğu öğrenildi.
    Şans eseri iki çocuğuyla beraber yangın sırasında evde olmayan Mahmut Yıldız, olayın yüksek ihtimalle bir kundaklama olduğunu söyledi. Yıldız çocuklarından birinin 17 yaşındaki bir Alman çocukla tartıştığını, bunun üzerine Alman gencin evi yakmakla tehdit ettiğini söyledi.
    Alman polisi, Türk aileyi tehdit eden 17 yaşındaki Alman çocuğu gözaltına aldı. Yangının çıkış nedeni ise itfaiye ekiplerinin detaylı incelemesi sonrasında belli olacak.

    Etiketler: Duisburg , Yangın , Kundaklama , ALMANYA
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